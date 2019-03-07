У Києві затримали на хабарі чиновника Держагентства водних ресурсів Суспільство | 07-03-2019, 08:26 0 117 Прокурори ГПУ спільно з прокурорами САП та співробітниками СБУ затримали на гарячому під час одержання хабара у $8 тисяч заступника голови Держагентства водних ресурсів України.



Про це у середу ввечері повідомила у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.



Вона зазначила, що затриманий, використовуючи свої службові повноваження, вимагав та одержав від представника юридичної особи неправомірну вигоду в сумі $8 тис за підписання договору на здійснення біологічної меліорації водойми - Бучанського водосховища (84 га), яке розташоване в с. Гореничі Києво-Святошинського району на Київщині.



"Наразі проводяться обшуки за місцем проживання та роботи підозрюваного, а також готується клопотання про обрання щодо останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додала прес-секретар генпрокурора.