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Facebook відмовиться від зберігання даних у країнах, які порушують права людини
|Суспільство | 07-03-2019, 08:29
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|Соцмережа Facebook і сервіси, які їй належать, Instagram і WhatsApp, відмовляться від зберігання конфіденційних даних користувачів в країнах, які порушують права людини.
Про це в корпоративному блозі компанії написав засновник Facebook Марк Цукерберг.
"Компанія готова до того, що це призведе до її блокування в деяких країнах або неможливості вийти на нові ринки", - підкреслив він.
Крім цього, Цукерберг озвучив нові плани з розвитку компанії.
Засновник Facebook повідомив, що сервіси соцмережі приділять більше уваги безпеці призначених для користувача даних, секретності листування і створення можливості для прихованого спілкування.
Користувачі також зможуть скоротити свою присутність в сервісах - обмежуючи і видаляючи дані, які вони давно залишали в них (наприклад, повідомлення і старі фотографії).
Нагадаємо:
Facebook потрапив у скандал через те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica, що працювала на Дональда Трампа на виборах у США 2016 року, неправомірно отримала доступ до особистої інформації 87 мільйонів користувачів Facebook.
Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг визнав, що в його компанії не достатньо відповідально поставилися до безпеки, що призвело до неналежного використання персональних даних громадян.
22 травня на слуханні у Європарламенті Цукерберг запевнив, що компанія вживає заходи для унеможливлення втручання зовнішніх гравців у національні вибори в Європі та у вибори до Європейського парламенту.
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