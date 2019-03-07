Facebook відмовиться від зберігання даних у країнах, які порушують права людини Суспільство | 07-03-2019, 08:29 0 72 Соцмережа Facebook і сервіси, які їй належать, Instagram і WhatsApp, відмовляться від зберігання конфіденційних даних користувачів в країнах, які порушують права людини.



Про це в корпоративному блозі компанії написав засновник Facebook Марк Цукерберг.



"Компанія готова до того, що це призведе до її блокування в деяких країнах або неможливості вийти на нові ринки", - підкреслив він.



Крім цього, Цукерберг озвучив нові плани з розвитку компанії.



Засновник Facebook повідомив, що сервіси соцмережі приділять більше уваги безпеці призначених для користувача даних, секретності листування і створення можливості для прихованого спілкування.



Користувачі також зможуть скоротити свою присутність в сервісах - обмежуючи і видаляючи дані, які вони давно залишали в них (наприклад, повідомлення і старі фотографії).



Нагадаємо:



Facebook потрапив у скандал через те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica, що працювала на Дональда Трампа на виборах у США 2016 року, неправомірно отримала доступ до особистої інформації 87 мільйонів користувачів Facebook.

Генеральний директор Facebook Марк Цукерберг визнав, що в його компанії не достатньо відповідально поставилися до безпеки, що призвело до неналежного використання персональних даних громадян.

22 травня на слуханні у Європарламенті Цукерберг запевнив, що компанія вживає заходи для унеможливлення втручання зовнішніх гравців у національні вибори в Європі та у вибори до Європейського парламенту.