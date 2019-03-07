ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, без втрат Суспільство | 07-03-2019, 08:30 0 91 Минулої доби бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, уперше від початку року знову застосувавши артилерію калібру 152 мм. Від початку поточної доби окупанти обстріляли позиції ОС в районі Кримського. Втрат серед українських військових немає.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 7 березня.



Підкреслюється, що бойовики 11 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння, витративши 121 снаряд та міну.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" позиції українських військ були обстріляні 4 рази: з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Лебединське; з артилерійських систем калібру 122 мм - поблизу села Гнутове.



З артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм - у районі населеного пункту Водяне; зі стрілецької зброї - біля села Богданівка.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти 5 разів обстріляли позиції ОС: з мінометів калібру 120 мм - поблизу селища Новолуганське; з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Катеринівка.



Двічі, з артилерійських систем калібрів 152 та 122 мм, у подальшому - з артилерії 122-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу селища Новотошківське, з мінометів калібру 120 мм - у районі села Кримське.



"Також російсько-окупаційні війська обстріляли зі ствольної артилерії калібру 122 мм населений пункт Новолуганське. Витративши 10 снарядів, військові злочинці РФ пошкодили господарчі будівлі та лінію електропередач. Постраждалих серед цивільного населення немає", - наголосили у штабі.



За даними розвідки, 6 березня 2 окупантів ліквідовано та 3 поранено. Також знищено одну одиницю військової техніки бойовиків.



"Від початку поточної доби ворог обстріляв позицію наших військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" - з мінометів калібру 82 мм у районі населеного пункту Кримське. Втрат серед наших захисників немає.



Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - йдеться у звіті.