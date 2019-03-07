Закарпатські митники вилучили «MERCEDES SPRINTER» вартістю понад 230 тис. грн...

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 07/03/2019 У Львові попрощались із загиблим на Сході 19-річним військовим...>> Міська дитяча лікарня Львова отримала від канадських меценатів унікальний апарат відеомоніторингу енцефалографії...>> На трамвайних маршрутах Львова працює 82 вагони: найбільша кількість за останні 18 років...>> Мерія закликає власників квартир, які мають приватні балкони, відповідально ставитися до свого майна і дбати про його стан...>> Пленарне засідання сесії Львівської міської ради перенесли...>> Двох «водолазів» та повний мікроавтобус сигарет затримали прикордонники на Закарпатті...>> Лісівники Львівщини: для лісу, для людей!...>> На Самбірщині судитимуть чотирьох шахраїв, які завдали державі збитків на понад 17 тис грн...>> У Львові засудили чотирьох поліцейських, які незаконно утримували та катували громадянина...>> Жінці, яка ймовірно вбила власного чоловіка, обрали запобіжний захід на Львівщині...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жінці, яка ймовірно вбила власного чоловіка, обрали запобіжний захід на Львівщині...
07-03-2019, 10:03  >>> 
На Житомирщині затримали банду вимагачів...
07-03-2019, 08:24  >>> 
Грабіжнику, який перебував майже 15 років у розшуку, обрали запобіжний захід на Львівщині...
06-03-2019, 11:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

Закарпатські митники вилучили «MERCEDES SPRINTER» вартістю понад 230 тис. грн

Суспільство | 07-03-2019, 08:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 72 72    

На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Перемістити цигарки через митний кордон намагався громадянин України.
Українець на митний пост заїхав автомобілем «MERCEDES SPRINTER» із українською реєстрацією. Громадянин прямував у Італію у приватних справах.
На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці направили для проведення поглибленого митного огляду. В результаті огляду працівники митниці спільно з прикордонниками, виявили 700 пачок цигарок марок «Marlboro», «Winston» та «Glamour» українського виробництва з акцизними марками України. Цигарки знаходились у спеціально виготовленому сховищі, зокрема у підлозі автомобіля.
Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.
Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки вартістю понад 28 тис. грн та «MERCEDES SPRINTER» вартістю понад 230 тис. грн вилучено.
ДФС у Закарпатській області
   Новини по темі: Суспільство
Двох «водолазів» та повний мікроавтобус сигарет затримали прикордонники на Закарпатті...
07-03-2019, 10:10  >>> 
Лісівники Львівщини: для лісу, для людей!...
07-03-2019, 10:05  >>> 
На Самбірщині судитимуть чотирьох шахраїв, які завдали державі збитків на понад 17 тис грн...
07-03-2019, 10:04  >>> 
Закарпатські митники вилучили «MERCEDES SPRINTER» вартістю понад 230 тис. грн...
07-03-2019, 08:37  >>> 
ООС: Бойовики били з мінометів і артилерії, без втрат...
07-03-2019, 08:30  >>> 
Facebook відмовиться від зберігання даних у країнах, які порушують права людини...
07-03-2019, 08:29  >>> 
У Києві затримали на хабарі чиновника Держагентства водних ресурсів...
07-03-2019, 08:26  >>> 
   АктуальноАктуально
«Спадщина Романа Шухевича потрапила в надійні руки», - Юрій Шухевич...
05-03-2019, 18:33  >>> 
У Львівському управлінні Офісу ВПП ДФС проаналізували єфективнісь податкового супроводження великих платників...
27-02-2019, 11:47  >>> 
У штабу ООС немає інформації про захоплення в полон українського бійця...
27-02-2019, 09:53  >>> 
   ПолітикаПолітика
Трамп прокоментував інформацію про відновлення ядерного полігону в КНДР...
07-03-2019, 08:28  >>> 
Суд розгляне позов Гриценка проти Порошенка про порушення при веденні агітації...
07-03-2019, 08:27  >>> 
У ГПУ розповіли деталі затримання осіб, які пропонували Тимошенку гроші за відмову балотуватися...
07-03-2019, 03:20  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Еру Трейдинг" відреагувала на газовий скандал довкола Фаворова...
07-03-2019, 03:21  >>> 
Термін подання звіту та сплати ЄСВ при ліквідації діяльності підприємця...
06-03-2019, 13:41  >>> 
Про визнання окремих операцій контрольованими...
06-03-2019, 11:57  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Двох «водолазів» та повний мікроавтобус сигарет затримали прикордонники на Закарпатті...
07-03-2019, 10:10  >>> 
Лісівники Львівщини: для лісу, для людей!...
07-03-2019, 10:05  >>> 
На Самбірщині судитимуть чотирьох шахраїв, які завдали державі збитків на понад 17 тис грн...
07-03-2019, 10:04  >>> 
   ВладаВлада
Торговельний дефіцит США досяг максимуму за 10 років...
07-03-2019, 03:22  >>> 
У Конгресі США найняли колишніх розвідників для розслідування зв'язків Трмапа з РФ...
06-03-2019, 08:23  >>> 
Посольство РФ у Празі перездає квартири, надані Чехією для дипломатів...
05-03-2019, 09:46  >>> 
   КультураКультура
У Центрі Довженка відбудеться постановку «Зачарованої Десни» Олександра Довженка...
06-03-2019, 17:28  >>> 
Не буде української церкви – не буде Української держави, - Олег Синютка під час конференції «Наша Свята Софія. Київське християнство перед викликами сучасності»...
06-03-2019, 15:45  >>> 
Художні читання та драматичні постановки: школярі Львівщини вшанують пам’ять Кобзаря...
05-03-2019, 18:50  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
11:44 У Львові попрощались із загиблим на Сході 19-річним військовим
11:44 Міська дитяча лікарня Львова отримала від канадських меценатів унікальний апарат відеомоніторингу енцефалографії
11:43 На трамвайних маршрутах Львова працює 82 вагони: найбільша кількість за останні 18 років
11:42 Мерія закликає власників квартир, які мають приватні балкони, відповідально ставитися до свого майна і дбати про його стан
11:41 Пленарне засідання сесії Львівської міської ради перенесли
10:10 Двох «водолазів» та повний мікроавтобус сигарет затримали прикордонники на Закарпатті
10:05 Лісівники Львівщини: для лісу, для людей!
10:04 На Самбірщині судитимуть чотирьох шахраїв, які завдали державі збитків на понад 17 тис грн
10:03 У Львові засудили чотирьох поліцейських, які незаконно утримували та катували громадянина
10:03 Жінці, яка ймовірно вбила власного чоловіка, обрали запобіжний захід на Львівщині

   Анонси
У Миколаєві відбудеться XІІI «Книжкова толока»...
25-02-2019, 19:06  >>> 
Побудуй кар'єру в державній службі....
18-02-2019, 11:27  >>> 
АНОНС...
13-02-2019, 17:17  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования