Закарпатські митники вилучили «MERCEDES SPRINTER» вартістю понад 230 тис. грн Суспільство | 07-03-2019, 08:37 0 72

На митному посту «Тиса» Закарпатської митниці ДФС припинено незаконне вивезення з України тютюнових виробів. Перемістити цигарки через митний кордон намагався громадянин України.

Українець на митний пост заїхав автомобілем «MERCEDES SPRINTER» із українською реєстрацією. Громадянин прямував у Італію у приватних справах.

На підставі результатів аналізу та оцінки ризиків, транспортний засіб працівники митниці направили для проведення поглибленого митного огляду. В результаті огляду працівники митниці спільно з прикордонниками, виявили 700 пачок цигарок марок «Marlboro», «Winston» та «Glamour» українського виробництва з акцизними марками України. Цигарки знаходились у спеціально виготовленому сховищі, зокрема у підлозі автомобіля.

Таким чином, громадянин вчинив дії, спрямовані на переміщення через митний кордон України тютюнових виробів з приховуванням від митного контролю, тобто з використанням спеціально виготовлених сховищ.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених ч.1 статті 483 Митного кодексу України.

Наразі складено протокол про порушення митних правил, цигарки вартістю понад 28 тис. грн та «MERCEDES SPRINTER» вартістю понад 230 тис. грн вилучено.

ДФС у Закарпатській області

