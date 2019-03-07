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На Самбірщині судитимуть чотирьох шахраїв, які завдали державі збитків на понад 17 тис грн

Суспільство | 07-03-2019, 10:04Коментарів: 0 0 Переглядів: 79 79    



Здійснюючи процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях у сфері бюджетних правовідносин, Самбірська місцева прокуратура виявила непоодинокі факти незаконного заволодіння бюджетними коштами шляхом вчинення шахрайських дій.

Так, упродовж січня цього року прокуратура скерувала до суду обвинувальні акти стосовно чотирьох осіб, які підозрювались у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що до управління соціального захисту населення Самбірської міської ради звернулись двоє місцевих мешканців із заявами про призначення їм житлової субсидії. При цьому, громадяни вказали завідомо неправдиві відомості про свій майновий стан, внаслідок чого їм виділялись кошти із державного бюджету.

Також, мешканка одного із населених пунктів Турківщини умисно підробила декларацію про доходи і витрати, де не вказала інформацію про факт придбання нею квартири. Декларацію із фальшивими відомостями жінка подала до Турківського управління соціального захисту населення, з метою відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг.

Крім цього, директор одного із Народних домів Самбірщини, шляхом обману, теж заволодів бюджетними коштами. Упродовж двох років махінатор надавав у відділ культури Самбірської райдержадміністрації завідомо неправдиві дані про фактичне відпрацювання ним робочого часу. Правоохоронці з’ясували, що у робочий час зловмисник перебував за кордоном, а відтак не міг виконувати покладені на нього посадові обов’язки.

На даний час кримінальні провадження перебувають на розгляді в суді. Публічне обвинувачення здійснює Самбірська місцева прокуратура.

Зазначимо, що загальна сума завданих бюджету збитків становила понад 17 тис грн, з яких добровільно відшкодовано понад 13 тис.





Прес-служба прокуратури Львівської області
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