Лісівники Львівщини: для лісу, для людей! Суспільство | 07-03-2019, 10:05 0 57



В Національному лісотехнічному університеті України відбулася обласна нарада лісової охорони області з питань виконання завдань і заходів «Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017 – 2021 роки».

Перед початком наради усі присутні виконали Державний гімн України. (саме 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний гімн України»)

Після нагородження почесними грамотами кращих представників лісогосподарської галузі Львівщини перейшли до обговорення важливих питань.

Голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка зазначив: «Сьогодні в структурі економіки Львівської області лісове господарство займає достатньо серйозне і сильне місце. Суттєва, левова частка експорту нашої області - продукти деревообробки і продукти деревини.»

Аби і надалі була позитивна динаміка потрібно багато змін, бо нині лісогосподарські підприємства на порозі великої кризи, - запевнив голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Він закликає налагодити співпрацю із ЗМІ і поступово змінювати мислення людей: «Треба терміново рубати і дуже багато, бо скоро можна з програми розвитку дійти до програми утилізації сухих рештків. Головний виклик лісового господарства – зміна клімату, наслідком якого є всихання.»

Наразі Львівщина працює над виконанням завдань і заходів «Програми розвитку лісового господарства Львівської області на 2017-2021 роки». Про те як вдалося виконати усе заплановане у минулому році і над чим працюють нині розповів начальник Львівського ОУЛМГ Дейнека Анатолій Михайлович. Загальні обсяги відтворення лісів за 2018 рік склали 2264га. Створено 1145 га лісових культур. Природне поновлення лісів забезпечене на площі 1119 га , а це 49% всього обсягу лісовідновлення. За рахунок коштів загального фонду обласного бюджету створено 473, 2 га лісових культур. Минулого року заготовлено 119, 0 тон насіння основних лісоутворюючих порід. За період з 2007 підприємствами управління збудовано та відновлено 753км лісових доріг. За 2018 побудовано та відновлено 65, 4 км лісових доріг. Підприємства Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства за 2018 рік сплатили до бюджетів усіх рівнів 364, 2 млн. гривень податків та зборів. Це на 71, 6 млн. більше порівняно з 2017 роком.

Про свою роботу прозвітував генеральний директор ОКС ЛГП «Галсільліс» Володимир Мельник, а ректор НЛТУ Юрій Туниця розповів про методику ведення лісового господарства у Німеччині. Делегація науковців університету нещодавно переймали досвід роботи колег і ділилися своїм. Учасники наради заслухавши питання порядку денного, ухвалили резолюцію, в якій прописали основні завдання лісогосподарської галузі на 2019 рік.





https://lvivlis.gov.ua/news?id=3442

