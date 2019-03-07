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Двох «водолазів» та повний мікроавтобус сигарет затримали прикордонники на Закарпатті
|Суспільство | 07-03-2019, 10:10
| 0 56
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|ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=boXr_Afq1G8&feature=youtu.be
Двох осіб одягнених у гідрокостюми та мікроавтобус марки «Фольксваген», в якому знаходилось більше 20 пакунків з тютюновими виробами, затримали військовослужбовці мобільної прикордонної застави Мукачівського загону на околиці міста Тячів.
Під час несення служби прикордонний наряд помітив поблизу кордону транспортний засіб з якого невідомі особи вивантажували пакунки обгорнуті у поліетилен.
Охоронці кордону негайно розпочали заходи по затриманню правопорушників. Останні, в свою чергу, спробували утекти, а тому прикордонникам довелось здійснити кілька попереджувальних пострілів вгору.
Двох осіб 25 та 27 років військовослужбовці затримали, водію «Фольксвагена» вдалось утекти. Наразі проводяться заходи з встановлення його особи та місця знаходження.
Крім того, українські прикордонники організували взаємодію з румунськими колегами. У результаті перевірки лінії кордону по обидва боки ознак порушення виявлено не було.
На затриманих складено протоколи за ст.204-1 КУпАП за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
Також про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» до НП в Закарпатській області направлено письмове повідомлення.
Відмітимо, що з початку року на ділянці Мукачівського прикордонного загону це вже третій випадок, коли порушники для здійснення своїх протиправних дій використовують гідрокостюми. Загалом затримано 6 осіб.
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