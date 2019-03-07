У Держприкордонслужбі відбулися урочистості з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру Суспільство | 07-03-2019, 13:31 0 78



Напередодні 8 березня в Державній прикордонній службі України були організовані святкові концерти та урочистості. За високі досягнення у службі, сумлінну працю та бездоганне виконання службових обов’язків багатьох жінок-військовослужбовців та працівників нагородили відомчими відзнаками, почесними грамотами та святковими подарунками.

В Адміністрації Державної прикордонної служби України з нагоди свята від свого імені і від імені усього керівництва відомства привітав жінок та побажав миру й здоров’я Голова Державної прикордонної служби України генерал-полковник Петро Цигикал.

«Жінка – це берегиня сім’ї, родинної злагоди, добра. Саме ви надихаєте нас, чоловіків, бути кращими, добрішими, мужніми та сильними. Цей день ми присвячуємо рідним матерям, коханим дружинам, милим донечкам, сестрам, поважним колегам», - зазначив у своїй промові Голова прикордонного відомства.

Також Голова Служби висловив безмірну вдячність, глибоку повагу та низький уклін матерям, вдовам прикордонників, чиї сини та чоловіки віддали своє життя за мир і незалежність нашої держави та до кінця залишились вірними справі захисту рідної країни.

Крім того, з нагоди жіночого свята 6 жінок-військовослужбовців Держприкордонслужби отримали грамоти Верховної Ради України, 13 – подяки Прем'єр-Міністра України, 19 – відзнаки Міністерства внутрішніх справ України, а понад 350 жінок нагороджено відомчими відзнаками.

Святковий настрій для жінок прикордонники створили також безпосередньо і на місцях несення служби та роботи. Так, у кожному органі та підрозділі Держприкордонслужби чоловіки подарували жінкам квіти та побажали весняного настрою, миру, злагоди та любові. Жінки були приємно здивовані такими діями прикордонників і висловили їм щиру вдячність за турботу та увагу.



