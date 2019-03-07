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Майже півмільярда гривень надійшло єдиного податку з фізичних осіб від платників Львівщини за два місяці 2019 року

Суспільство | 07-03-2019, 13:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    

Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області надходження єдиного податку з фізичних осіб у січні-лютому 2019 року становлять 420,5 мільйони гривень. Приріст надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 31,1 відс., або на 99,7 млн. грн. більше.
За лютий цього року надійшло єдиного податку з фізичних осіб - підприємців в сумі 248,5 млн. гривень. А це на 56,7 млн. грн., або на 29,6 відс. більше в порівнянні з лютим 2018 року.
Станом на 01 січня 2019 року кількість платників єдиного податку фізичних осіб - підприємців становить 75 650 осіб (на І групі – 9 214 осіб, на ІІ  групі – 32 216 осіб, на ІІІ групі –34 220 осіб). В порівнянні з початком 2018 року кількість платників єдиного податку фізичних осіб – підприємців збільшилась на 8 357 осіб.
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