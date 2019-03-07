У зоні проведення бойових дій загинув військовослужбовець зі Львівщини Суспільство | 07-03-2019, 17:19 0 65



У зоні проведення операції Об’єднаних сил загинув лейтенант Богдан Слобода з Новояворівська.



Богдан Слобода народився 13 травня 1997 року. Навчався в Шклівській ЗОШ І-ІІІ ступеня. В 2014 році пішов навчатися в Академію сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного. Після закінчення проходив службу за контрактом у 128 гірсько-штурмовій бригаді.

6 березня 2019 року отримав кульові поранення на території Донецької області.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та бойовим побратимам загиблого героя.

