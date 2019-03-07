На науково-практичному семінарі представили результати соцдослідження про земельні відносини Суспільство | 07-03-2019, 17:20 0 63



У середу, 6 березня у Львівському національному аграрному університеті за участі департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації, науковців, представників агроформувань відбувся науково-практичний семінар на тему: «Земельні очікування селян».



На семінарі науковці ЛНАУ презентували результати комплексного соціологічного дослідження. Безпосередньо соціологічне дослідження стосувалось жителів сільської території, а також фахівців в галузі земельних відносин та відібраних експертів та включало питання динаміки розвитку земельних відносин, соціально-економічної ситуації населених пунктів, комунікації агроформувань та власників земельних наділів,орендних відносин, орендної плати за використання земельних наділів, терміну оренди на земельні ділянки.

За результатами семінару присутні мали можливість обговорити питання вдосконалення земельних відносин, врегулювання оренди паїв, активізації господарської діяльностіна селі.

Додаткову інформацію про проведене дослідження та його результати можна отримати тут

