Львівщина прощається із загиблим військовослужбовцем Богданом Гаврилівим Суспільство | 07-03-2019, 17:24 0 144



Сьогодні, 7 березня, Львівщина прощається із загиблим на Сході бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Богданом Гаврилів.



Львів‘яни біля пам’ятника Тарасу Шевченку навколішки зустріли загиблого бійця. Опісля священики відправили панахиду.

19-річний калушанин Богдан Гаврилів загинув на Донбасі під час обстрілу.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя.

