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Львівщина прощається із загиблим військовослужбовцем Богданом Гаврилівим
|Суспільство | 07-03-2019, 17:24
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Сьогодні, 7 березня, Львівщина прощається із загиблим на Сході бійцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Богданом Гаврилів.
Львів‘яни біля пам’ятника Тарасу Шевченку навколішки зустріли загиблого бійця. Опісля священики відправили панахиду.
19-річний калушанин Богдан Гаврилів загинув на Донбасі під час обстрілу.
Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Героя.
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