В ОТГ проведуть зустрічі щодо розвитку та надання соціальних послуг особам з інвалідністю Суспільство | 07-03-2019, 18:20 0 77

В об’єднаних територіальних громадах проведуть спільні зустрічі щодо розвитку та надання соціальних послуг особам з інвалідністю із залученням громадських організацій. Про це йшлося cьогодні, 7 березня, під час зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки з представниками громадських організацій області, які працюють з людьми з інвалідністю.



Як розповіла директор департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Наталія Кузяк, сьогодні на розгляді в Уряді перебуває оновлений законопроект про соціальні послуги, яким передбачено впровадження на територіях інноваційних послуг особам, які опинилися в складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати. Серед державних стандартів: послуга перекладу жестовою мовою, послуга фізичного супроводу осіб з інвалідністю з порушенням зору, послуга тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх заміняють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю.

«Реформа децентралізації сьогодні дає громадам ресурс. Проте, на жаль, не всі громади розуміють важливість соціальних питань, розвитку і надання соціальних послуг. Сьогодні також є проект Державних стандартів, які ще не є затвердженими, відтак можна долучитись до внесення пропозицій. Сподіваємось, що проведення спільних, так званих кущових, зустрічей в ОТГ із залученням ресурсу громадських організацій дозволить обговорити актуальні питання у роботі з особами з інвалідністю, враховуючи специфіку і потребу кожного району та напрацювати пропозиції до державних стандартів», - зазначила Наталія Кузяк.

«Сьогодні ми маємо активних людей, які долучаються до соціальної роботи з особами з інвалідністю. Маємо також тих, які працюють з особами з інвалідністю в силу своїх професійних обов’язків. Відтак, важливо об’єднати зусилля обох сторін, зустрітися, проаналізувати вже напрацьоване. Та ще більш важливо, спільними зусиллями донести до громад, що цей світ є різний, спробувати змінити бачення та ставлення до людей з інвалідністю та важливості надання їм соціальних послуг», - зазначив Олег Синютка.

Відтак, в межах зустрічі порушили актуальні питання, серед яких функціонування інклюзивно-ресурсних центрів, інклюзивної освіти, профорієнтації і підтриманого проживання осіб з інвалідністю, розвиток спорту , транспортне забезпечення людей з інвалідністю.

