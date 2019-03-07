На Перемишлянщині зріс обсяг реалізованої промислової продукції Суспільство | 07-03-2019, 18:21 0 78

У реальному секторі економіки Перемишлянського району відбувається систематичний приріст обсяг реалізованої промислової продукції в межах 21-24%.

Про це сьогодні, 7 березня, під час звіту розповів голова Перемишлянської райдержадміністрації Володимир Танчин.

У звіті взяв участь заступник голови Львівської ОДА Роман Филипів.

«Починаючи приблизно з 2015 року голови районних державних адміністрацій, керівники структурних підрозділів обласної держаної адміністрації звітують щороку. Це – чергова можливість для спілкування з громадою та можливість продемонструвати що вдалося зробити, щоб люди бачили і розуміли, що відбувається в районі, а також почути думки людей, в який спосіб та яким чином потрібно рухатися в майбутнє. Думаю, що на Перемишлянщині мешканці вже отримали відповідні матеріали від Ради регіонального розвитку в яких йдеться про перспективний план розвитку Львівської області на 2019-21 роки. Це витяг з перспективного плану в тому числі Перемишлянського району. Коли ми говоримо про перспективний план, то маємо на увазі усі проекти реконструкції, будівництва, капітального ремонту, які заплановані на 2019-21 роки. Більш розгорнутий перспективний план плануємо до завершення у квітні цього року і вже тоді будемо мати чіткий дороговказ, як ми маємо рухатися в розрізі кожного населеного пункту, що і де відремонтувати, збудувати і таким чином покращити соціально-економічну інфраструктуру»,- зазначив Роман Филипів.

Ріст капітальних інвестицій та капіталовкладень іноземних інвестицій у 2017 році відбувся завдяки розвитку туристичного сектору, введення в експлуатацію 4-х інвестиційних об’єктів, відкриттю зерноочисного комплексу тощо.

