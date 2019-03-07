На Жидачівщині відкрили новий Центр надання адміністративних послуг Суспільство | 07-03-2019, 18:22 0 75



Сьогодні, 7 березня, у смт Гніздичів, що у Жидачівському районі відкрили оновлений Центр надання адміністративних послуг.



У відкритті нового ЦНАПу взяли участь заступник міністра соціальної політики Наталія Федорович та керівник апарата Львівської облдержадміністрації Маріанна Вільшинська.

Облаштоване приміщення в адмінбудівлі Гніздичівської селищної ради для відділу ЦНАП дозволить жителям громади відчути переваги децентралізації, покращить їхню обізнаність з процесами передачі владних повноважень на місцевий рівень та підвищити активність у вирішення питань життєдіяльності ОТГ, дасть можливість прозоро надавати адміністративні послуги, які стануть доступнішими для кожного мешканця громади, в тому числі для людей з інвалідністю.

Окрім того, відбулась конференція «Переваги децентралізації в організації виконання делегованих повноважень в частині надання соціальних послуг»

Довідково:

До затвердженого переліку послуг ЦНАПу Гніздичівської селищної ради увійшло 69 адміністративних послуг. Передбачили також два віддалених робочих місця у старостатах громад с.Лівчиці та с.Руда.

З березня відділ офіційно розпочинає свою роботу у форматі «Прозорий офіс».

Приміщення для ЦНАПу відремонтували та облаштували за кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення робіт, пов’язаних зі створенням та забезпеченням функціонування центрів, а також за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

Всього було освоєно 2073,6 тис грн. на капітальний ремонт, в тому числі 1819,6тис грн. з державного бюджету, 253,9 тис грн. із селищного бюджету, та 742 тис грн. на придбання комп’ютерного обладнання та меблів – кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

