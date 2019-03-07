На ремонт доріг у Перемишлянському районі спрямували 277,4 млн грн Суспільство | 07-03-2019, 18:23 0 73

На ремонт доріг у Перемишлянському районі за 2015 – 2018 роки спрямували 277,4 млн грн, та відремонтували 59 км.



Про це сьогодні, 7 березня, під час звіту розповів голова Перемишлянської райдержадміністрації Володимир Танчин.

Залучено з державного та обласного бюджету на ремонт доріг загального користування – 272,03 млн.грн, на ремонт комунальних доріг – 3,7, органами місцевого самоврядування на ремонт комунальних доріг витрачено 1,7 млн.грн.

Найбільш продуктивним роком по ремонту доріг був 2016 рік. Було відновлено 2 дороги повністю – Львів – Ів. Франківськ та Давидів – Товщів – Бібрка.

