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На ремонт доріг у Перемишлянському районі спрямували 277,4 млн грн
|Суспільство | 07-03-2019, 18:23
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На ремонт доріг у Перемишлянському районі за 2015 – 2018 роки спрямували 277,4 млн грн, та відремонтували 59 км.
Про це сьогодні, 7 березня, під час звіту розповів голова Перемишлянської райдержадміністрації Володимир Танчин.
Залучено з державного та обласного бюджету на ремонт доріг загального користування – 272,03 млн.грн, на ремонт комунальних доріг – 3,7, органами місцевого самоврядування на ремонт комунальних доріг витрачено 1,7 млн.грн.
Найбільш продуктивним роком по ремонту доріг був 2016 рік. Було відновлено 2 дороги повністю – Львів – Ів. Франківськ та Давидів – Товщів – Бібрка.
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