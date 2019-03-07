За чотири роки шкільний парк Перемишлянського району поповнився на 11 автобусів Суспільство | 07-03-2019, 18:24 0 92



З метою покращення якості освіти в Перемишлянському районі упродовж 2015-2018 років провели ряд заходів щодо реорганізації навчальних закладів та створення опорних навчальних закладів.



Про це сьогодні, 7 березня, під час звіту розповів голова Перемишлянської райдержадміністрації Володимир Танчин.

«У 2016 році реорганізовано 5 загальноосвітніх школи та призупинено діяльність 4 навчальних закладів, у 2017 році створено 3 опорні заклади освіти («Перемишлянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Омеляна Ковча», заклад «Перемишлянська загальноосвітня школа-гімназія І-ІІІ ступенів», «Бібрська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Уляни Кравченко») до яких увійшли 13 філій», - зазначив Володимир Танчин.

З метою створення максимально сприятливих умов для організованого підвезення учнів до закладів освіти і додому діє Державна цільова соціальна програма «Шкільний автобус» завдяки якій щороку збільшується кількість учнів які мають змогу скористатись послугами «Шкільного автобуса»:

у 2015 р. - 2016 р. курсувало 7 шкільних автобусів, якими підвозилось від 449 до 502 учнів.у 2017р. закуплено 3 шкільні автобуси (4 969,69 тис. грн. ), охоплено підвезенням 567 учнів;у 2018 р. закуплено 1 шкільний автобус (1 741,25 тис. грн. ), охоплено підвезенням 597 учнів.

«Як позитив слід відмітити збереження мережі закладів позашкільної освіти (2 заклади де функціонує 54 групи та 31 гурток, в яких виховується 725 дітей). З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти у вересні 2018 року створено Комунальну установу «Інклюзивно – ресурсний центр», для оснащення якої скеровано субвенцію на суму 251.888 тис. грн.», - наголосив Володимир Танчин.

З 2015 року в районі збільшилась кількість дошкільних навчальних закладів з 25 ДНЗ (820 вихованців) до 32 ДНЗ (937 дітей) у 2018 році.

