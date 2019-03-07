До уваги мешканців області - Уряд відновив дію державної програми «теплих кредитів» Суспільство | 07-03-2019, 18:26 0 126



Уряд відновив дію програми «Теплих кредитів», державні банки – Ощадбанк, Укргазбанк поновили кредитування для фізичних осіб. На ці цілі з державного бюджету виділили 400 млн гривень. Про це інформують у департаменті паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА.

Відтак мешканці Львівської області мають можливість скористатися державною програмою відшкодування тіла кредиту для того, щоб зробити своє помешкання не тільки комфортним для проживання, але і енергоефективним.

Відшкодування здійснюється у розмірі:

- 20 % – на придбання «негазових» котлів (35 % для субсидіантів);- 35 % – для утеплення індивідуального житла.

Кредити надають на утеплення житла, заміну вікон, встановлення вузлів обліку, модернізацію освітлення тощо.

Водночас нагадаємо, що окрім загальнодержавної та обласної Програми, жителі Львівщини можуть скористатись районними програмами, які передбачають відшкодування частини відсоткової ставки чи тіла кредиту.

«Закликаємо користуватись пільговими кредитами, встановлювати енергоефективне обладнання та ощадно використовувати енергоресурси в своїх домівках», - зазначив директор департаменту паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження Львівської ОДА Володимир Лялька.

Для отримання більш детальної інформації щодо отримання «теплих кредитів» необхідно звертатись в кредитно-фінансові установи, що є учасниками Програми.

