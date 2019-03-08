На Донбасі оголошено режим "тиші", але Росія нічого не обіцяла Суспільство | 08-03-2019, 04:15 0 125 Від початку п'ятниці, 8 березня, Україна ввела безстроковий режим "тиші" на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами.



Про це повідомив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук, наголосивши, що тривалість режиму припинення вогню залежить від російської сторони, пише Укрінформ.



"Ми сьогодні домовились і всі сторони погодилися, що з 00.00 годин "запускається" режим тиші. Але щоб не було дуже великих ілюзій, поки не буде гарантій з боку Росії і, перш за все, керівництва Росії - пана Путіна чи його представників, - на превеликий жаль, дуже великого оптимізму сподіватись не доводиться", - заявив Марчук.



Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов на переговори не приїхав.



"Не було гарантій російської сторони на вищому рівні, не було представника Росії Гризлова на засіданні", – заявив Марчук.



Нагадуємо:



27 грудня у Тристоронній контактній групі було досягнуто домовленостей про запровадження режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.

Ввечері 28 грудня бойовики обстріляли власні позиції в районі окупованого н.п. Голубівське, щоб звинуватити українських військових у зриві режиму тиші.

29 грудня російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.