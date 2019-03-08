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На Донбасі оголошено режим "тиші", але Росія нічого не обіцяла
|Суспільство | 08-03-2019, 04:15
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|Від початку п'ятниці, 8 березня, Україна ввела безстроковий режим "тиші" на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами.
Про це повідомив представник України у Тристоронній контактній групі Євген Марчук, наголосивши, що тривалість режиму припинення вогню залежить від російської сторони, пише Укрінформ.
"Ми сьогодні домовились і всі сторони погодилися, що з 00.00 годин "запускається" режим тиші. Але щоб не було дуже великих ілюзій, поки не буде гарантій з боку Росії і, перш за все, керівництва Росії - пана Путіна чи його представників, - на превеликий жаль, дуже великого оптимізму сподіватись не доводиться", - заявив Марчук.
Представник Росії у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов на переговори не приїхав.
"Не було гарантій російської сторони на вищому рівні, не було представника Росії Гризлова на засіданні", – заявив Марчук.
Нагадуємо:
27 грудня у Тристоронній контактній групі було досягнуто домовленостей про запровадження режиму припинення вогню у зоні бойових дій на Донбасі з опівночі 29 грудня.
Ввечері 28 грудня бойовики обстріляли власні позиції в районі окупованого н.п. Голубівське, щоб звинуватити українських військових у зриві режиму тиші.
29 грудня російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню.
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