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"Схеми": Керівництво Академії аграрних наук дерибанить державну землю між родичами

Суспільство | 08-03-2019, 07:56Коментарів: 0 0 Переглядів: 102 102    
Очільники Національної академії аграрних наук та їхні родичі стають власниками земельних ділянок на територіях, що раніше використовувались підпорядкованими академії дослідницькими установами.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях" (спільного проекту Радіо Свобода та UA:Перший) "Аграрні барони".


Національна академія аграрних наук України, у складі якої близько двох сотень дослідних станцій, наукових центрів, інститутів та господарств, розпоряджається майже півмільйоном гектарів землі (35 тисяч з яких наразі – на тимчасово непідконтрольній українській владі території).

Як встановили журналісти "Схем", родичі президента академії Ярослава Гадзала є власниками кількох земельних ділянок під Києвом, котрі раніше були у користуванні підпорядкованих аграрній академії установ.

Наприклад, ділянки у Гатному, якими до кінця 2013 року користувалось підпорядковане Інституту землеробства дослідне господарство "Чабани", нині належать доньці Гадзала Оксані Черник та її чоловіку Юрію. Останній у 2015 році отримав ще одну ділянку під Києвом, котрою раніше також користувався один з інститутів аграрної академії.

Крім цього журналісти виявили незадеклароване житло Гадзала – це квартира у будинку у Печерському районі Києва. "Схеми" неодноразово фіксували, як службова автівка привозить ввечері і відвозить зранку президента академії.

Журналістам вдалось виявити, що ця квартира в елітному районі столиці належить сину Гадзала. Згадку про цю квартиру "Схеми" також знайшли в одному із судових рішень. У 2017 році у цьому помешканні проводили обшуки детективи НАБУ у рамках справи щодо відчуження близько 100 гектарів державних земель академії.

У квартирі знайшли коробку зі 100 тисячами доларів. Син Гадзала тоді пояснював, що "в даній квартирі його батько не проживав, а сам він нею користується, коли приїжджає до міста Києва у справах".

У розмові зі "Схемами" син академіка Андрій Гадзало заявив, що нічого не пам’ятає – ані про купівлю квартири, ані про 100 тисяч доларів. Його батько – президент академії Ярослав Гадзало – коментувати наведені журналістами факти не захотів.

10 соток у селище Гатне на Київщині, якими володіє заступниця Гадзала Ануш Балян, також є колишньою землею установи, підконтрольної аграрній академії.

Брат Ануш Балян Алексан володіє фірмою "Сааб", яка набувала у власність ділянки, які раніше нібито були у користуванні Закарпатської сільськогосподарської дослідної станції (колишнього Інституту агропромислового виробництва, який очолювала Ануш Балян) – про це йдеться у реєстрі судових рішень.

В одному з випадків ділянки у приватну власність спочатку отримали 16 осіб, 14 з яких згодом в один день продали їх "Саабу".

Водночас журналісти виявили будинок під Києвом, записаний на племінницю Балян, до якого регулярно приїздила віце-президентка академії аграрних наук.

"Схеми" намагалися дізнатися у віце-президентки, чи сприяла вона своїм родичам при отриманні ділянок або майна, але вона не відповіла.

Віце-президент та головний вчений секретар академії аграрних наук Анатолій Заришняк та його дружина – суддя Апеляційного суду Києва, а також їхня донька володіють ділянками в Гатному та Чабанах під Києвом.

Ділянки на місці колишніх земель установ, підпорядкованих НААН, є також у власності зятя і свата академіка. Ділянка зятя наразі арештована в рамках справи, котру розслідує НАБУ.

Сам Заришняк коментувати майнові питання не захотів, сказав лише, що у нього "погане самопочуття".

У очільника Інституту садівництва, що входить у структуру аграрної академії наук, Ігоря Гриника та його родичів, "Схеми" теж виявили низку земельних ділянок. Вони також придбали дві ділянки на майже півтора гектара землі, які були виділені для ведення особистого селянського господарства.

У 2017 році тогочасні власники цих ділянок – син Ігоря Гриника та дружина брата посадовця – змінюють цільове призначення - на будівництво та обслуговування багатоквартирних будинків. Зараз право на забудову ділянки вже надане одній з будівельних компаній, яка працює в регіоні.

Тим часом сам Гриник телефоном зазначив, що "не коментує чужих питань, якими не володіє" і кинув слухавку.

Щоб з’ясувати, кому раніше належала ця земля і яким чином вона перейшла у власність родичам академіка, журналісти приїхали до Чабанівської селищної ради і зустріли там супротив. На знімальну групу "Схем" напали.

Діяльність академії аграрних наук вивчають як контролюючі органи, так і правоохоронці. Прихована оренда, втрати мільйонів гривень – те, що помітили аудитори під час проведення ревізії 2016-го року. Проблеми виявила перевірка Державної аудиторської служби і у 2018 році.

Директор департаменту цієї служби Володимир Діхтярьов пояснив, що з усієї кількості землі для наукової роботи використовується лише 10%, а "все інше – для товаровиробництва сільськогосподарської продукції та, відповідно, реалізації". А за словами професора Київської школи економіки Олега Нів'євського, ефективність використання державних земель НААН є достатньо низькою.

Окремо справу щодо виведення з державної власності близько 100 гектарів землі академії на Київщині в НАБУ розслідують з 2017 року. Йдеться про масиви землі біля Чабанів та Гатного – зокрема, там, де отримали ділянки родичі керівництва академії.

За даними НАБУ, "по одному зі згаданих епізодів детективами підготовлено проекти повідомлення про підозру, які скеровані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури для погодження".

При цьому в САП не надають інформації щодо провадження та того, коли буде погоджено підозри у даній справі.
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