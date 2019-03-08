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Майже вся Венесуела залишилася без електрики

Суспільство | 08-03-2019, 07:59Коментарів: 0 0 Переглядів: 118 118    
У Венесуелі без світла залишилися 23 з 25 штатів країни, а також столиця Венесуели - Каракас.

Про це пише DW.

Через аварію на найбільшій гідроелектростанції країни широкомасштабне відключення електрики сталося ввечері у четвер, 7 березня.

Припинив роботу венесуельський міжнародний аеропорт Майкетія, знеструмлені кілька ліній метро. У столиці Венесуели також спостерігаються перебої з мобільним зв'язком.

Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) заявила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшій гідроелектростанції країни "Ель-Гурі".

"Це частина електричної війни проти держави", - заявили в компанії.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро в четвер звинуватив "американський імперіалізм" в причетності до перебоїв з електропостачанням в країні.

"Електрична війна, оголошена та очолювана американським імперіалізмом проти нашого народу, буде переможена", - написав Мадуро в своєму Twitter.

Міністр енергетики Луїс Мот Домінгес пообіцяв, що проблеми з електрикою усунуть протягом трьох годин, проте його оптимізм виявився невиправданим.

Тим часом жителі декількох районів Каракаса в четвер увечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

Аварії в сфері електроенергетики трапляються в Венесуелі все частіше. Влада традиційно бачить в них підступи імперіалізму.

Однак представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері пов'язані зі зносом обладнання та нестачею ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж і підстанцій.

Держсекретар США Майк Помпео прокоментував звинувачення режиму Мадуро в twitter.

"Відключення електрики і розорення, від якого страждають звичайні венесуельці, не через США. Чи не через Колумбію. Не через Еквадор або Бразилію, Європу або кого-небудь ще. Дефіцит електроенергії і голод є результатом некомпетентності режиму Мадуро", - написав він.
Нагадаємо:

У січні кілька країн на чолі зі Сполученими Штатами визнали тимчасовим президентом країни Хуана Гуайдо, президента Національних зборів Венесуели.
У відповідь Мадуро, якого США оголосили нелегітимним, заявив, що розриває дипломатичні відносини зі Сполученими Штатами, і наказав американським дипломатам залишити країну протягом 72 годин. Він також наказав венесуельським дипломатам залишити США.
Пізніше міністерство закордонних справ Венесуели опублікувало заяву про припинення цих видворень і запропонувало провести переговори зі США.
Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели відповідно до Конституції країни.
ЄС закликав якомога швидше провести дострокові вибори у Венесуелі, в іншому випадку пообіцяв визнати лідера опозиції в якості керівника країни.
Мадуро категорично відхилив заклик європейських країн призначити дострокові вибори президента, після того, як лідер опозиції Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим лідером країни.
Мадуро заявив, що не виключає, що в результаті політичної кризи в Венесуелі спалахне громадянська війна.
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