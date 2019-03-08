Війна на сході: 18 обстрілів, бійці ООС знищили 4 окупантів і БМП противника Суспільство | 08-03-2019, 09:12 0 151 Минулої доби російські окупаційні війська 18 разів порушили режим припинення вогню, 14 разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



Противник обстрілював позиції українських військ із артилерійських систем калібру 152 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм, витративши 119 боєприпасів.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог стріляв з мінометів калібру 120 мм у районі населеного пункту Водяне, з мінометів калібру 82 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу села Гнутове, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Піски.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 13 обстрілів підрозділів українських військ.



Окупанти стріляли з мінометів калібру 82 мм у районі села Кримське, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, протитанкових ракетних комплексів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – поблизу населеного пункту Хутір Вільний, з артилерійських систем калібру 152 мм – біля селища міського типу Новотошківське, з мінометів калібру 120 мм – поблизу населених пунктів Старий Айдар, Троїцьке та Новозванівка, з мінометів 82-го калібру – біля села Катеринівка, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Зайцеве, зі стрілецької зброї – поблизу селища Новолуганське.



В результаті обстрілів п'ятеро українських захисників отримали поранення.



У штабі ООС зазначили, що жоден обстріл ворога не залишився без адекватної відповіді вогнем чергових вогневих засобів Об'єднаних сил.



За даними розвідки, чотирьох окупантів ліквідовано, 13 поранено. Також знищено бойову машину піхоти противника.



За уточненими даними, добою раніше збройні формування Російської Федерації обстріляли населений пункт Щастя, внаслідок чого пошкоджено багатоквартирний будинок.



Станом на 7:00 8 березня обстрілів позицій українських військ не зафіксовано.



Нагадаємо:



Від початку п'ятниці, 8 березня, Україна ввела безстроковий режим "тиші" на всій лінії бойового зіткнення з російськими окупаційними військами.