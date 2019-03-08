   
MediaStar Logo
   Сьогодні: п'ятниця, 08/03/2019 Закарпатець намагався підкупити прикордонника для незаконного переміщення цигарок через кордон...>> Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...>> Підкуп Тимошенка: другого підозрюваного арештували з правом застави...>> Війна на сході: 18 обстрілів, бійці ООС знищили 4 окупантів і БМП противника...>> ЦВК затвердила розмір бюлетеня для голосування на виборах президента...>> Майже вся Венесуела залишилася без електрики...>> МЗС: Україна залишає за собою право створювати ракетне озброєння...>> "Схеми": Керівництво Академії аграрних наук дерибанить державну землю між родичами...>> ЦВК зняла з виборів президента ще трьох кандидатів...>> Суд заарештував підозрюваного в підкупі Тимошенка з правом застави в 4 млн. грн...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Жінці, яка ймовірно вбила власного чоловіка, обрали запобіжний захід на Львівщині...
07-03-2019, 10:03  >>> 
На Житомирщині затримали банду вимагачів...
07-03-2019, 08:24  >>> 
Грабіжнику, який перебував майже 15 років у розшуку, обрали запобіжний захід на Львівщині...
06-03-2019, 11:18  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

Закарпатець намагався підкупити прикордонника для незаконного переміщення цигарок через кордон

Суспільство | 08-03-2019, 12:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 82 82    
ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Uwml9OfoPYU&feature=youtu.be



У відповідь на активізацію спроб незаконного переміщення тютюнових виробів до країн Європейського Союзу, оперативними підрозділами Департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Держприкордонслужби проводиться комплекс заходів з документування спроб втягування протиправними елементами персоналу прикордонного відомства. Заходи здійснюються у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами України у рамках кримінальних проваджень, розпочатих слідчими органами за заявами прикордонників.
Так, учора в місті Чоп Закарпатської області спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону Управління внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби, слідчих Територіального управління ДБР у Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону затримано мешканця Чопа у момент безпосередньої спроби передачі хабара у розмірі 350 доларів США (перша частина з обіцяної суми 550 доларів США) співробітнику Держприкордонслужби. Зловмисник очікував, що прикордонник, всупереч інтересам служби, погодиться сприяти у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України у конструктивних особливостях вантажних вагонів, які слідують до Угорщини через пункт пропуску для залізничного сполучення «Чоп (Дружба)».
На цей час тривають невідкладні слідчі дії.
   Новини по темі: Суспільство
Закарпатець намагався підкупити прикордонника для незаконного переміщення цигарок через кордон...
08-03-2019, 12:09  >>> 
Війна на сході: 18 обстрілів, бійці ООС знищили 4 окупантів і БМП противника...
08-03-2019, 09:12  >>> 
Майже вся Венесуела залишилася без електрики...
08-03-2019, 07:59  >>> 
"Схеми": Керівництво Академії аграрних наук дерибанить державну землю між родичами...
08-03-2019, 07:56  >>> 
На Донбасі оголошено режим "тиші", але Росія нічого не обіцяла...
08-03-2019, 04:15  >>> 
До уваги мешканців області - Уряд відновив дію державної програми «теплих кредитів»...
07-03-2019, 18:26  >>> 
За чотири роки шкільний парк Перемишлянського району поповнився на 11 автобусів...
07-03-2019, 18:24  >>> 
   АктуальноАктуально
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
Манафорту дали 47 місяців тюрми...
08-03-2019, 04:18  >>> 
Шановні громадяни!...
07-03-2019, 13:34  >>> 
   ПолітикаПолітика
Підкуп Тимошенка: другого підозрюваного арештували з правом застави...
08-03-2019, 09:14  >>> 
ЦВК затвердила розмір бюлетеня для голосування на виборах президента...
08-03-2019, 08:00  >>> 
МЗС: Україна залишає за собою право створювати ракетне озброєння...
08-03-2019, 07:57  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Еру Трейдинг" відреагувала на газовий скандал довкола Фаворова...
07-03-2019, 03:21  >>> 
Термін подання звіту та сплати ЄСВ при ліквідації діяльності підприємця...
06-03-2019, 13:41  >>> 
Про визнання окремих операцій контрольованими...
06-03-2019, 11:57  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Закарпатець намагався підкупити прикордонника для незаконного переміщення цигарок через кордон...
08-03-2019, 12:09  >>> 
Війна на сході: 18 обстрілів, бійці ООС знищили 4 окупантів і БМП противника...
08-03-2019, 09:12  >>> 
Майже вся Венесуела залишилася без електрики...
08-03-2019, 07:59  >>> 
   ВладаВлада
Торговельний дефіцит США досяг максимуму за 10 років...
07-03-2019, 03:22  >>> 
У Конгресі США найняли колишніх розвідників для розслідування зв'язків Трмапа з РФ...
06-03-2019, 08:23  >>> 
Посольство РФ у Празі перездає квартири, надані Чехією для дипломатів...
05-03-2019, 09:46  >>> 
   КультураКультура
У селі Лисовичі на Стрийщині відкрили Народний дім...
07-03-2019, 18:26  >>> 
У Центрі Довженка відбудеться постановку «Зачарованої Десни» Олександра Довженка...
06-03-2019, 17:28  >>> 
Не буде української церкви – не буде Української держави, - Олег Синютка під час конференції «Наша Свята Софія. Київське християнство перед викликами сучасності»...
06-03-2019, 15:45  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
12:09 Закарпатець намагався підкупити прикордонника для незаконного переміщення цигарок через кордон
11:20 Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби
09:14 Підкуп Тимошенка: другого підозрюваного арештували з правом застави
09:12 Війна на сході: 18 обстрілів, бійці ООС знищили 4 окупантів і БМП противника
08:00 ЦВК затвердила розмір бюлетеня для голосування на виборах президента
07:59 Майже вся Венесуела залишилася без електрики
07:57 МЗС: Україна залишає за собою право створювати ракетне озброєння
07:56 "Схеми": Керівництво Академії аграрних наук дерибанить державну землю між родичами
04:21 ЦВК зняла з виборів президента ще трьох кандидатів
04:19 Суд заарештував підозрюваного в підкупі Тимошенка з правом застави в 4 млн. грн

   Анонси
У Миколаєві відбудеться XІІI «Книжкова толока»...
25-02-2019, 19:06  >>> 
Побудуй кар'єру в державній службі....
18-02-2019, 11:27  >>> 
АНОНС...
13-02-2019, 17:17  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования