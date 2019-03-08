Закарпатець намагався підкупити прикордонника для незаконного переміщення цигарок через кордон Суспільство | 08-03-2019, 12:09 0 82 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=Uwml9OfoPYU&feature=youtu.be







У відповідь на активізацію спроб незаконного переміщення тютюнових виробів до країн Європейського Союзу, оперативними підрозділами Департаменту внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Держприкордонслужби проводиться комплекс заходів з документування спроб втягування протиправними елементами персоналу прикордонного відомства. Заходи здійснюються у тісній співпраці з іншими правоохоронними органами України у рамках кримінальних проваджень, розпочатих слідчими органами за заявами прикордонників.

Так, учора в місті Чоп Закарпатської області спільною міжвідомчою групою у складі офіцерів відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону Управління внутрішньої та власної безпеки «Захід» Держприкордонслужби, слідчих Територіального управління ДБР у Львові, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону затримано мешканця Чопа у момент безпосередньої спроби передачі хабара у розмірі 350 доларів США (перша частина з обіцяної суми 550 доларів США) співробітнику Держприкордонслужби. Зловмисник очікував, що прикордонник, всупереч інтересам служби, погодиться сприяти у незаконному переміщенні тютюнових виробів через державний кордон України у конструктивних особливостях вантажних вагонів, які слідують до Угорщини через пункт пропуску для залізничного сполучення «Чоп (Дружба)».

На цей час тривають невідкладні слідчі дії.

