В авіакатастрофі в Ефіопії загинули 19 співробітників ООН Суспільство | 11-03-2019, 07:31 0 90 Унаслідок катастрофи літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який прямував з Аддис-Абеби до Найробі, загинули 19 співробітників Організації Об'єднаних Націй.



Про це йдеться у заяві ООН.



"За даними Департаменту безпеки ООН в Кенії, у катастрофі загинули 19 співробітників ООН. Семеро із загиблих працювали у Всесвітній продовольчій програмі, двоє - в управлінні Верховного комісара у справах біженців, двоє - у Міжнародному союзі телекомунікацій", - йдеться у повідомленні.



В організації заявили, що Продовольча та сільськогосподарська організація ООН, Міжнародна організація міграції у Південному Судані, Світовий банк, місія ООН з надання допомоги в Сомалі "трагічно втратили по одному співробітнику".



Загинули також шість співробітників представництва ООН у Найробі.



"Причина трагедії поки не відома, але погодні умови, за попередніми повідомленнями, були хорошими, а літак впав у полі поблизу Бішофту, у приблизно 35 милях від столиці", - йдеться у заяві.



В ООН зазначили, що трагедія сталася напередодні Асамблеї програми ООН з довкілля, яка збере голів держав, профільних міністрів і тисячі інших учасників на п’ятиденний саміт у столиці Кенії Найробі. Саме туди летіли загиблі співробітники.



Нагадаємо:



10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту було 149 пасажирів і 8 членів екіпажу, всі вони загинули. Жертвами авіакастрофи стали громадяни більше ніж 30 країн.

За попередньою інформацією, українців на борту літака не було.

Причина катастрофи, яка сталася лише через шість хвилин після зльоту на шляху до Найробі, поки невідома. В авіакомпанії повідомили, що пілот надсилав сигнал тривоги і отримав дозвіл на повернення в аеропорт вильоту.

Літак Boeing 737-8 MAX був одним з 30 нещодавно куплених авіакомпанією Ethiopian Airlines, яка останнім часом швидко розширяється. Компанія Boeing повідомила про поставку першого літака з замовлених авіакомпанією у липні минулого року.