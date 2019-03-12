У Ростові затримали і відпустили кримськотатарських активістів Суспільство | 11-03-2019, 07:32 0 81 Вночі 11 березня на в'їзді у Ростов-на-Дону співробітники ДПС зупинили автомобіль, у якому четверо кримських татар їхали для участі в судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у справі Хізб ут-Тахрір (сімферопольська група). Пізніше усіх активістів відпустили.



Про це у Facebook повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".



"О 00:20 годині ночі на в'їзді в Ростов-на-Дону на посту ДПС співробітниками ДПС було зупинено машина, в якій четверо кримських татар рухалися для участі в судовому засіданні в Північно-Кавказькому окружному військовому суді у справі Хізб ут-Тахрір ( сімферопольська група).



Пізніше під'їхали співробітники поліції. Оглянули машину, перевірили і записали паспортні дані, вилучили документи з вимогою проїхати в райвідділ поліції. О 00:50 ночі машина попрямувала в поліцію, слідуючи за патрульною машиною ДПС", - йдеться у повідомленні.



До будівлі поліції були змушені примусово проїхати Алі Сейтаблаєв, Меметов Рідван, Емін Рустемов, Марлен Кадиров.







Пізніше всіх відпустили, звіривши паспортні дані з базою даних у відділі поліції.



Зазначається, що усі четверо є активістами "Кримської солідарності".