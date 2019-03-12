ООС: На Донбасі тримається "тиша" Суспільство | 11-03-2019, 08:26 0 81 Минулої доби бойовики вогонь по позиціях ОС не відкривали. Від початку поточної доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



Про це йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 11 березня.



У штабі заявили, що Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



Нагадаємо:



З опівночі 8 березня Україна запровадила безстрокий режим "тиші" на всій лінії зіткнення з російськими окупаційними військами, проте Росія не надала гарантій перемир'я.

За повідомленням штабу ООС, 8 березня з початку доби станом на 12:00 на лінії розмежування було зафіксовано один прицільний обстріл з боку бойовиків.