У Бібрському лісгоспі розпочалась весняна лісокультурна кампанія Суспільство | 11-03-2019, 10:42 0 119



З приходом весни працівники Бібрського лісгоспу активно розпочали лісокультурні роботи. На місці минулорічних зрубів проводиться доочистка ділянок та підготовка грунту під посадку нових лісів.

В розсадниках кипить робота по викопуванню посадкового матеріалу, а лісокультурні площі заліснюються новими дібровами. Загалом на сьогодні в лісгоспі посаджено вже понад 5 га нових лісів.

Так, напередодні свята весни 8 березня, працівники відділу лісового господарства лісгоспу, працівники Старосільського лісництва разом з активними громадянами с.Старого Села дружньою громадою вийшли на посадку лісу в 3 квартал Старосільського лісництва. За кілька годин на місці модринового насадження красувались ряди молодих дубків, лип, черешень та ялин.

Думаючи про майбутнє, кожний посадив своє дерево, з надією що через кілька десятків років там виросте могутній дубовий ліс, яким будуть користуватися вже наступні покоління.







За інформацією ДП "Бібрський лісгосп"

