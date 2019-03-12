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У Бібрському лісгоспі розпочалась весняна лісокультурна кампанія
|Суспільство | 11-03-2019, 10:42
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З приходом весни працівники Бібрського лісгоспу активно розпочали лісокультурні роботи. На місці минулорічних зрубів проводиться доочистка ділянок та підготовка грунту під посадку нових лісів.
В розсадниках кипить робота по викопуванню посадкового матеріалу, а лісокультурні площі заліснюються новими дібровами. Загалом на сьогодні в лісгоспі посаджено вже понад 5 га нових лісів.
Так, напередодні свята весни 8 березня, працівники відділу лісового господарства лісгоспу, працівники Старосільського лісництва разом з активними громадянами с.Старого Села дружньою громадою вийшли на посадку лісу в 3 квартал Старосільського лісництва. За кілька годин на місці модринового насадження красувались ряди молодих дубків, лип, черешень та ялин.
Думаючи про майбутнє, кожний посадив своє дерево, з надією що через кілька десятків років там виросте могутній дубовий ліс, яким будуть користуватися вже наступні покоління.
За інформацією ДП "Бібрський лісгосп"
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