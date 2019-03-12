Гумовий лелека… Суспільство | 11-03-2019, 12:33 0 82



Відпрацьовані автомобільні покришки стали анти символом наших міст і в тому числі і столиці. Вони всюди ... З них роблять клумби, викладають парканчики дитячих майданчиків, умільці вирізають з них химерні скульптури. Мало того, що цей вид вульгарний, так ще і закопані в землю покришки завдають величезної шкоди природному середовищу і здоров'ю людей.



Адже відпрацьовані автомобільні покришки (ВАП) не дарма є відходом четвертого класу небезпеки. При довгому впливі на навколишнє середовище, вони завдають колосальної шкоди. До їх складу входять понад 120 шкідливих хімічних речовин, багато з яких є сильними канцерогенами що згубно впливають на здоров'я людини викликаючи онкологічні захворювання. Найнебезпечніші серед них з онкологічною точки зору - N-нітрозаміни, які при розкладанні відпрацьованих шин виділяються в повітря.



При контакті з водою відбувається вимивання цілого ряду токсичних органічних сполук: метил феніл, етанон, азулен, бензотіазол, метілбензотіазол, діметілпропіл, метілбензамін, бутильований гідрокситолуол, діетилфталат, метилтіо, бензотіазол, дифениламин, дибутилфталат, фенантрен.



Вчені Міжнародного агентство з вивчення ракових захворювань після ряду досліджень прийшли до приголомшуючих висновків, що покришки автомобілів несуть серйозну загрозу здоров'ю мільйонів і мільйонів людей як при їх виробництві, так і при експлуатації. Мова в першу чергу йде про шинний пил в який в процесі зносу перетворюється 20-25% всієї маси автопокришок. Вони осідають на землю, що шкідливо для грунту, рослинності. Цей пил летючий. Ним дихають люди. У шинному пилі у великій кількості присутній дуже шкідливий канцероген - бензпірен.



Можна зробити висновок, що шини представляють для здоров'я не меншої шкоди, ніж вихлопні гази, а якщо говорити про онкологічні захворювання, то навіть більший, так як на них припадає, 70% обсягу всіх викидів канцерогенів від автомобілів. Ну, а про те, що проблема не висмоктана з пальця, свідчить такий факт: за статистикою число хворих на рак серед людей, що проживають в містах і селищах поблизу жвавих автотрас, перевищує норму в два-три рази ...



Відпрацьовані шини несуть величезну шкоду здоров'ю дітей. Зараз дитячі майданчики, а то і пісочниці прийнято красиво обкладати пофарбованими в різні кольори покришками. Влітку, на спекотному сонці, фарба лопається, гума нагрівається, і всі канцерогени випаровуються ... Уявляєте, якою отруйною гидотою дихають малюки?



У повітря надходять бензол, ксилол, стирол, толуол, а так само сполуки хлору, сірки і азоту, оксиди металів.



Мономери і полімери, які виробляються при виробництві шин, є дуже токсичними. Наприклад, ізопрен надає м'який токсичний вплив при вдиханні, крім того, він також вступає в реакцію з повітрям і озоном, утворюючи небезпечні пероксиди. Європейський союз визнав цю речовину такою, яка може викликати рак, та призводить до генетичних дефектів і є токсичною для водної флори та фауни з довгостроковими наслідками.



Бутадієн є небезпечним канцерогеном і має тератогенну дію, викликає ушкодження центральної нервової системи. Вдихання високих концентрацій бутадієну може привести до втрати свідомості і смерті. Системний вплив на організм людини при вдиханні призводить до постійного кашлю і появи галюцинацій, а так само викликає пошкодження органів, виникнення онкологічних захворювань, є токсичним для ненародженої дитини.



- Автомобільні шини являють собою серйозну екологічну проблему, речовини, які використовуються при виробництві, переробці і утилізації шин є вкрай токсичними для людини і навколишнього середовища - каже голова Національної Екологічної Ради України Олександр Чистяков - Основні матеріали, використовувані в полімерному виробництві гуми, такі як бутадієн і стирол, та добавки до полімерів можуть викликати системні токсичні ефекти та несприятливо впливають на здоров'я людини і навколишнє середовище. Токсини, які звільняються при розкладанні шин, навмисному спалюванні або випадкових пожежах дуже забруднюють воду, повітря і грунт. Навіть незважаючи на те, що начебто питання з утилізацією відпрацьованих автомобільних шин на законодавчому рівні, а так само різними нормативними документами у нас в країні врегульоване, навіть виділені спеціальні місця для складування відпрацьованих шин, проте незаконне скидання шин триває, завдаючи величезної шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людини.



Найстрашніше, коли страждають від цього діти. Гостро не вистачає повноцінних дитячих майданчиків і тому ЖЕКи і місцеві умільці намагаються це компенсувати створюючи з відпрацьованих шин дитячі розважальні куточки. Чого на них тільки немає: тут і гойдалки, і чудовиська, і пісочниці ... на превеликий жаль, все це зроблено з відпрацьованих шин. Може бути, творці навіть не здогадуються, який смертельний подарунок вони приготували дітворі. Дітлахи з вереском і криком носяться на цих майданчиках, а їх мами розчулено спостерігають за ними. А в цей час їхні діти вдихають смертельні канцерогени.



Дивує, що за цим явним неподобством немає ніякого контролю з боку державних контролюючих структур. Ось і виходить, що з мовчазної згоди чиновників, і цілковитого не знання батьків, наші діти труяться прямо у нас на очах отримуючи кінські дози отруйних речовин в свої ще незміцнілі організми.



- Ряд громадських природоохоронних організацій звернулися до Кабміну і профільний Комітет Верховної Ради України з вимогою забрати з дитячих майданчиків, дворів і палісадників житлового сектора відпрацьовані автомобільні шини. Винних притягнути до відповідальності, а шини утилізувати, як передбачено чинним законодавством - каже Олександр Чистяков.



Європейське хімічне агентство додало бензапірен в список особливо небезпечних речовин - з огляду на його канцерогенність, мутагенність, токсичність для репродуктивної системи. Доведено, що ця речовина робить дуже серйозне шкідливий вплив на людський організм і навколишнє середовище.



Ми і так страждаємо від «пилу наших доріг». Вона насичена продуктами викидів від роботи двигуна, зносу гальмівних колодок, зносу шин і інше. Так нам виявилося цього замало, і ми вирішили вже зовсім «поріднитися» з небезпечними канцерогенами, і тому не здаємо в утилізацію відпрацьовані автомобільні покришки, а закопуємо (парканчики) або розкидаємо (у вигляді клумб) їх біля свого будинку.



- Ми самі собі створюємо проблеми зі здоров'ям. Адже використання відпрацьованих автомобільних шин призводить до вкрай негативного впливу на здоров'я людини і навколишнє середовище - каже Олександр Чистяков - Захистіть ваших дітей від контакту зі смертельно небезпечними канцерогенами. Зробіть на своєму подвір'ї суботник. Викопайте усі зношені покришки, змусьте ЖЕК здати їх в утилізацію. А на їх місце посадіть квіти, дерева. Живіть серед живої природи. Не влаштовуйте собі добровільну газову камеру. І ви побачите разючий від цього ефект. Ви і ваші рідні перестануть так часто хворіти, імунітет посилиться, а у ваших дітей на щоках з'явиться здоровий рум'янець. Все в наших руках! Пам'ятайте про це.





Прес служба Національної Екологічної Ради України

