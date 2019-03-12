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| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
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| Газета №35 (55) / 2014
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Оновлений пасажирський транспорт шукає нових працівників
|Суспільство | 11-03-2019, 12:35
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Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»
Вакансії:
складач поїздів;
регулювальник швидкості руху вагонів;
оглядач-ремонтник вагонів;
мийник-прибиральник рухомого складу;
помічник машиніста тепловоза, електровоза;
монтер колії;
електромеханік;
електромонтер;
токар; електрогазозварник;
слюсар з ремонту рухомого складу;
черговий по переїзду., по залізничній станції.
Навчання на робочому місці
ЛКП "Львівелектротранс"
Вакансії:
водій трамвая і тролейбуса;
інспектор (контролер);
слюсар з ремонту рухомого складу
водій автотранспортних засобів;
токар;
маляр;
монтер колії;
електрогазозварник;
слюсар-електрик.
Безкоштовне навчання водіїв трамвая і тролейбуса
Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1
Вакансії:
водій автотранспортних засобів кат.D;
слюсар з ремонту рухомого складу;
слюсар з ремонту агрегатів;
рихтувальник кузовів;
мийник автобуса;
диспетчер;
касир-контролер;
електрик по ремонту рухомого складу;
слюсар з ремонту колісних ранспортних засобів.
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