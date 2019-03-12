Оновлений пасажирський транспорт шукає нових працівників Суспільство | 11-03-2019, 12:35 0 268







Регіональна філія «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця»

Вакансії:



складач поїздів;

регулювальник швидкості руху вагонів;

оглядач-ремонтник вагонів;

мийник-прибиральник рухомого складу;

помічник машиніста тепловоза, електровоза;

монтер колії;

електромеханік;

електромонтер;

токар; електрогазозварник;

слюсар з ремонту рухомого складу;

черговий по переїзду., по залізничній станції.

Навчання на робочому місці



ЛКП "Львівелектротранс"



Вакансії:



водій трамвая і тролейбуса;

інспектор (контролер);

слюсар з ремонту рухомого складу

водій автотранспортних засобів;

токар;

маляр;

монтер колії;

електрогазозварник;

слюсар-електрик.

Безкоштовне навчання водіїв трамвая і тролейбуса



Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 1



Вакансії:



водій автотранспортних засобів кат.D;

слюсар з ремонту рухомого складу;

слюсар з ремонту агрегатів;

рихтувальник кузовів;

мийник автобуса;

диспетчер;

касир-контролер;

електрик по ремонту рухомого складу;

слюсар з ремонту колісних ранспортних засобів.

