Працівники Львівської митниці ДФС виявили незадекларовані брендові речі вартістю понад 600 тис. гривень Суспільство | 11-03-2019, 12:38 0 166



Цими вихідними громадянка України поверталась з Мілану у Львів. Для проходження митного контролю в пункті пропуску «Львів-аеропорт» обрала смугу руху «зелений коридор», чим засвідчила, що не везе товарів, які підлягають оподаткуванню. Але під час візуального огляду багажу в митників виникла підозра про наявність таких товарів. Сумніви митників підтвердились, коли у валізі серед особистих речей було виявлено товар в обсягах, який згідно з п. 1 ст. 374 Митного кодексу України перевищує неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України. Зокрема 59 одиниць одягу та взуття відомих брендів, серед яких CHANEL, ARMANI, GUCCI, LUIZA SPAGNOLI тощо.

Під час усного опитування громадянка не повідомила про наявність таких товарів, проте визнала себе їх власником після митного огляду. Вартість вилученого товару згідно з представленими товарними чеками – 21 583 Євро, що за курсом НБУ дорівнює 646 128 гривень.

Так, громадянка порушила встановлений Митним кодексом України порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, тобто намагалася перемістити товар, що підлягає оподаткуванню при ввезенні на митну територію України.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками, передбаченими статтею 471 Митного кодексу України. Товар вилучено. Справу скерують до суду.

