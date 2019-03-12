У Сагрині делегація зі Львівщини вшанувала пам’ять загиблих українців Суспільство | 11-03-2019, 15:51 0 72



10 березня в селі Сагринь (Польща) вшанували 75-і роковини вбивства мирного українського населення.

Заходи розпочались із панахиди за жертвами села Сагринь. До пам’ятного хреста поклали квіти і вшанували пам’ять невинно убієнних спільною молитвою.

Опісля відбулось громадське віче.

Нагадаємо, що 10 березня 1944 року українському селі Сагринь (нині Грубешівський повіт, Люблінського воєводства Польщі) за різними даними загинуло від 800 до 1200 цивільних мешканців, 70% яких - старі, жінки та діти.

