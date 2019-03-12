Понад 2,1 мільярда гривень надійшло до Державного бюджету від платників податків Львівщини за два місяці 2019 року Суспільство | 11-03-2019, 18:52 0 44



Як повідомили в управлінні моніторингу доходів та обліково-звітних систем Головного управління ДФС у Львівській області у січні-лютому 2019 року платники податків Львівщини сплатили до загального фонду Державного бюджету України 2 107,7 млн. грн. податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Порівнюючи з аналогічним періодом 2018 року збір платежів зріс на 19,1 відс. або на 338,0 млн. гривень.

Найбільшу частку у доходах державного бюджету склав податок на додану вартість – майже 37 відсотків, або 778,9 млн. гривень.

На другому місці податок на доходи фізичних осіб, частка якого у доходах державного бюджету 20 відсотків, або 423,9 млн. гривень.

Рентних платежів (газ, нафта та конденсат) з третім місцем та часткою майже 13 відсотків у січні-лютому 2019 року надійшло 269,5 млн. гривень.

Четверте місце – надходження від податку на прибуток підприємств – 203,9 млн. грн. або 9,7 відсотка.

