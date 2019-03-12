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На Закарпатті з незаконного обігу вилучено партію фальсифікованих цигарок вартістю 2,2 млн грн
|Суспільство | 11-03-2019, 18:53
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Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучили з незаконного обігу велику партію цигарок, маркованих підробленими марками акцизного податку.
В рамках проведення операцій «Акциз – 2019», «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України було встановлено трьох громадян, які здійснювали незаконне зберігання з метою збуту у власних домоволодіннях фальсифікованих тютюнових виробів невідомого походження.
За результатами санкціонованих обшуків вказаних домоволодінь з незаконного обігу вилучено та передано на відповідальне зберігання 55 тис. 60 пачок тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, загальною орієнтовною вартістю 2,2 млн грн.
Триває слідство.
Прес-служба Державної фіскальної служби України
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