Львівські стендовики - серед переможців Кубку України Суспільство | 11-03-2019, 19:08 0 75



На базі стрілецького стенду Львівської школи вищої спортивної майстерності, що на Кортумовій горі (вул. Єрошенка, 34) завершився Кубок України зі стрільби стендової - «Кубок Галичини». Цьогоріч в змаганнях взяли участь 86 спортсменів, які представляли 12 областей України та м. Київ.



Переможцем Кубку України на круглому стенді (skeet) став представник київщини Георгій Іпатов (ЦОП), випередивши свого суперника у фіналі одесита Олексія Науменка. ІІІ місце у Сергія Доріна (Миколаївська обл.)

У жінок найвлучнішою виявилась Ірина Маловічко з Одеси. На ІІ місці також представниця Одеської області - Вікторія Мільчева, ІІІ місце за харків’янкою - Оксаною Слюсаренко.

Найсильнішим юніором на круглому стенді став Олександр Фролов з Харкова. ІІ місце – Хижняк Євген (Дніпропетровська обл.), ІІІ місце в одесита Олександра Дмитрієва.

Серед юніорок на круглому стенді кращою стала Грачьова Мілана з Одеси. ІІ місце – Бартишева Валерія, ІІІ місце - Бартишева Олександра обидві представниці Харківської області..

Переможцем Кубку Галичини на траншейному стенді став ігор Тєльний (Київська обл.), другу позицію обійняв одесит В’ячеслав Науменко), а трійку кращих замкнув львів’янин Олександр Білько (ШВСМ/ЦОП) у його активі ІІІ місце.

Ще одну нагороду до скарбнички львівської області додав Ростислав Маркевич (ЗСУ/КДЮСШ СКА) здобувши ІІ місце у своїй віковій групі - юніори на траншейному стенді. Переможцем у цій дисципліні став представник Київщини – Михайло Органіщук, ІІІ місце – у Олексія Клєкова (м.Київ).

У жіночих змаганнях на траншейному стенді перше місце здобула львів’янка Охотська Олена (ШВСМ/ЦОП), на ІІ місці ще одна юна представниця Львівщини Булгакова Надія (ШВСМ/ЦОП), на ІІІ місці – Данілова Юлія (Київська)