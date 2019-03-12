На Турківщині відкрили низку нових виробничих потужностей Суспільство | 11-03-2019, 19:09 0 64



Упродовж 2016-2018 років на Турківщині відкрили низку нових виробничих потужностей. Про це, сьогодні, 11 березня, під час звіту розповів голова Турківської районної державної адміністрації Олександр Лабецький.



Участь у звіті взяв голова Львівської ОДА Олег Синютка.

Серед нових виробничих потужностей - Явірський цех ДП «Турківське лісове господарство» з виробництва пиломатеріалів потужністю 24 м куб в добу, завод з виробництва асфальтобетонної суміші для будівництва доріг Львівського облавтодору в с. Явор та молокопереробний цех ПП «Еко-Газда» в с.Н.Гусне потужністю переробки 5 тонн молока в зміну.

Окрім цього, торік ТзОВ «Юсенко надра» розпочало геологорозвідувальні роботи нафтогазових родовищ в с Хащів.

