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Турківщина лідер за кількістю господарств, які торік отримали дотацію на молодняк ВРХ

Суспільство | 11-03-2019, 19:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    


Турківщина лідер серед районів, які торік скористались дотацією на утримання молодняка великої рогатої худоби (ВРХ). Про це сьогодні,  11 березня, під час звіту розповів голова Турківської районної державної адміністрації Олександр Лабецький.
Зокрема у 2018 році місцеві ради прийняли документи від 2441-ї фізичної особи на 3969 голів молодняка ВРХ на загальну суму 5,4 млн грн, що становить 94% до ідентифікованого поголів’я молодняка ВРХ.
Також в районі торік зросла кількість овець, кіз та свиней.
Окрім цього продовжується процес загосподарювання земель.
«Так в селі Комарники фермерським господарством «ЕКОСВЕСТ» засаджено малину на ділянці 5 га, а у 2019 році планується засадити малину ще на площі 7 га. Також новостворене фермерське господарство «Буйвол»  має наміри взяти в оренду у 2019 році понад 100 га землі для вирощування кормових культур. Окрім цього, ТзОВ «Еко-Газда» планує побудувати в с.Гусне тваринницький комплекс та взяти в оренду землю для випасання худоби»,-  розповів Олександр Лабецький.
Загалома на території району є 44 591,05 га сільськогосподарських угідь, в тому числі: ріллі – 21 768  га, багаторічних насаджень – 210,9 га, сіножатей – 5562,8 га, пасовищ – 17049,03 га.
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