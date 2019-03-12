На ремонт та реконструкцію доріг Турківщини скерували 533 млн грн. Суспільство | 11-03-2019, 19:11 0 83



Упродовж останніх трьох років приблизно 533 млн гривень проінвестували з різноманітних джерел на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг Турківщини. Про це сьогодні, 11 березня, під час звіту розповів голова Турківської районної державної адміністрації Олександр Лабецький.



«Упродовж трьох останніх років на Турківщині вдалось капітально відремонтувати 76 кілометрів автомобільних доріг. Для порівняння упродовж останніх 70-ти років у районі було заасфальтовано приблизно 135 км доріг», - розповів Олександр Лабецький.

Зокрема у 2016-2017 роках провели ремонт автомобільної дороги Львів-Самбір-Ужгород, влаштували два шари із асфальто-бетонного покриття протяжністю 38 км, встановили водостічні лотки та бар’єрну огорожу. Підрядна організація ТзОВ «Автомагістраль-Південь» проводить роботи по завершенню ремонту автодороги Бориня-Мохнате. У 2018 році виконувалися роботи по облаштуванню опорної стінки в селі Комарники.

Окрім цього, у 2018 році розпочали ремонт автомобільної дороги загального користування Турка – Східниця за рахунок коштів Державного дорожнього фонду, провели розпушування, влаштування основи ЩПС та вирівнюючого шару асфальто-бетонного покриття протяжністю 5,5 км. За рахунок додатково виділених коштів з обласного бюджету, підрядною організацією ТзОВ «ЛД-Держбудпостач» у 2017 році завершено роботи з будівництва моста в селі Закичера загальною вартістю 1 млн 400 тис грн.

За кошти обласного бюджету у 2018 році провели ремонт на наступних дорогах загального користування: С141903 Нижнє Висоцьке – Карпатське, С141936 Нижнє Гусне – Верхнє Гусне, С141904 Турка-Ільник, С141901 Турка-Лопушанка, С141907 Турка-Присліп, С141928 Бережок-Дністрик-Дубовий, С141916 Соколики (Львів-Ужгород), С141945 (Львів-Ужгород)-Яворів, С141915 Красне-Мохнате. А також провели поточний ремонт комунальних доріг на суму 1 млн грн в селах Сигловате, Либохора та Закичера.

