Упродовж тижня працівники митниці виявили контрабанди на понад 2 мільйони гривень Суспільство | 11-03-2019, 19:11 0 79

Так, у період з 04.03.2019 по 10.03.2019 працівники Львівської митниці ДФС склали 107 протоколів про порушення митних правил на суму понад 2 млн. грн., за 26 протоколами вартість предметів правопорушень буде встановлено додатково.

Значну увагу було зосереджено на виявленні незаконного переміщення товарів та транспортних засобів в напрямі ввезення в Україну. Виявлено 68 випадків правопорушень, з них дві справи щодо транспортних засобів, 6 – на товари легкої промисловості, 10 справ – промислові товари, 8 – продукти харчування.

Під час вивезення товарів з митної території України виявлено порушення щодо незаконного переміщення пиломатеріалів, валюти, бурштину, сигарет тощо, за якими складено 39 протоколів про порушення митних правил.

Загалом з початку 2019 року працівники митниці склали 1 217 протоколів про порушення митних правил, вартість предметів за якими становить понад 8,1 мільйона гривень.

