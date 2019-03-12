Петро Косачевич отримав державну нагороду Суспільство | 11-03-2019, 19:12 0 83

Директор Турківського районного народного дому, ініціатор та організатор проведення Всесвітніх Бойківських фестин Петро Косачевич отримав державну нагороду. Орден «За заслуги» III ступеня йому, сьогодні, 11 березня, вручив голова Львівської ОДА Олег Синютка.



«За значний особистий внесок у державне будівництво, культурно-освітній розвиток Української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю», - йдеться в Указі Президента України.

«Це нагорода кожного, хто долучається до організації традиційних Бойківських фестин»,- зазначив Петро Косачевич.

Нагадаємо, що Всесвітні бойківські фестини — міжнародний етнічний фестиваль бойків, який відбувається один раз на 5 років у Турківському районі Львівської області (м. Турка та с. Явора).

