Війна на сході: Окупанти обстріляли позиції ООС біля Авдіївки Суспільство | 12-03-2019, 08:29 0 79 Минулої доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю.



Про це повідомляє прес-центр ООС.



У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі міста Авдіївка.



Втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу немає.



Станом на 7:00 12 березня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.



У штабі запевнили, що Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.



Нагадаємо:



З опівночі 8 березня Україна запровадила безстрокий режим "тиші" на всій лінії зіткнення з російськими окупаційними військами, проте Росія не надала гарантій перемир'я.

За повідомленням штабу ООС, 8 березня з початку доби станом на 12:00 на лінії розмежування було зафіксовано один прицільний обстріл з боку бойовиків.