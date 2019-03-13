|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Війна на сході: Окупанти обстріляли позиції ООС біля Авдіївки
|Суспільство | 12-03-2019, 08:29
| 0 79
|
|Минулої доби окупанти один раз порушили режим припинення вогню, застосувавши стрілецьку зброю.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики обстріляли зі стрілецької зброї опорний пункт підрозділу Об'єднаних сил у районі міста Авдіївка.
Втрат серед українських захисників внаслідок обстрілу немає.
Станом на 7:00 12 березня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
У штабі запевнили, що Об'єднані сили надійно контролюють дії противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо:
З опівночі 8 березня Україна запровадила безстрокий режим "тиші" на всій лінії зіткнення з російськими окупаційними військами, проте Росія не надала гарантій перемир'я.
За повідомленням штабу ООС, 8 березня з початку доби станом на 12:00 на лінії розмежування було зафіксовано один прицільний обстріл з боку бойовиків.
|
|