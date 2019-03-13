Підсумки негоди: двоє загинули і четверо в лікарнях – рятувальники Суспільство | 12-03-2019, 10:07 0 80 Негода за останні дні забрала життя щонайменше двох людей, ще четверо потрапили в лікарні.



Це випливає зі довідки Державної служба з надзвичайних ситуацій станом на 7 ранку 12 березня.



Так, у Миколаєві внаслідок падіння частини дерева на маршрутний мікроавтобус травмовано 2 дітей (2010 та 2015 р.н.), яких госпіталізовано.



У Коростишеві Житомирської області внаслідок падіння частини покрівлі з ТЦ "Фуршет" загинула 1 особа та 1 особу госпіталізовано.



У Хмільнику Вінницької області внаслідок падіння частини дерева загинула 1 особа.



В Одесі внаслідок падіння частини дерева 1 особу госпіталізували.



Крім того, внаслідок поривів вітру у 15 областях, зокрема в Києві, залишаються пошкодженими дахи 270 будівель (було пошкоджено 310, відновлено 40).



Зокрема, у м. Біляївка Одеської області з котельні ДНЗ "Веселка" вітром зірвало металопрофіль на площі 370 м кв, у м. Балта Одеської області з покрівлі центральної районної лікарні зірвало металочерепицю на площі 500 м кв, а в с. Телешівка Київської області з покрівлі ЗОШ зірвало металопрофіль на площі 300 м кв.



За добу підрозділи ДСНС прибрали понад 160 повалених дерев.



Через шквалистий вітер знеструмлено 537 населених пунктів у 15 областях: Київська – 168 н.п., Хмельницька – 102 н.п., Вінницька – 58 н.п., Черкаська – 56 н.п., Житомирська – 56 н.п., Полтавська – 28 н.п., Сумська – 20 н.п., Тернопільська – 11 н.п., Донецька – 10 н.п., Кіровоградська – 7 н.п., Чернівецька – 5 н.п., Львівська – 4 н.п., Луганська – 4 н.п., Дніпропетровська – 4 н.п., Чернігівська – 4 н.п.



За даними Укргідрометцентру, 12 березня вдень у Криму, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях значні опади у вигляді снігу та дощ (I рівень небезпечності, жовтий).



Через снігопади та хуртовини у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей утримається висока снiголавинна небезпека (4 рiвень); в захiдних та центральних районах Закарпаття − значна сніголавинна небезпека (3 рівень).