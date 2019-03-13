Рота універсальних солдат

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 13/03/2019 До уваги суб’єктів ЗЕД!...>> ЛКП «Львівсвітло» продовжує реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць міста...>> Завтра у Львові — пориви вітру до 20 м/с, на дорогах — ожеледиця...>> У Львівських школах проведуть Єдиний Показовий День цивільного захисту...>> У Львові стартує освітній проект для студентів-біотехнологів...>> «Джерело» відсвяткує своє 25-річчя масштабним благодійним концертом...>> Облрада ухвалила Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2019 рік...>> ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...>> На програми галузі ЖКГ додатково скерували 3 млн грн...>> На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині жінці, яка до смерті поранила чоловіка ножем, обрали запобіжний захід...
12-03-2019, 10:45  >>> 
Прокуратура на Стрийщині попередила два факти незаконного надання у приватну власність 24 соток землі...
12-03-2019, 10:44  >>> 
Бродівчанина, якого підозрюють в незаконному збуті наркотиків, триматимуть під вартою...
12-03-2019, 10:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

Рота універсальних солдат

Суспільство | 12-03-2019, 10:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 83 83    
Рота універсальних солдат
Цікаво, чому на передовій така смачна кава? Навіть з пластмасового стаканчика. Напевно тому, що вона кип’ячена в засмальцьованому чайнику, що стоїть на саморобній плиті? Або цю каву заварювали руки, які ще годину тому давали реальну вогневу відсіч, реальному ворогу. До речі, звідси до позицій російсько-окупаційних військ можна запросто докинути гранату з підствольного гранатомету. А іноді, в хорошу погоду, і коли вітер дме в нашу сторону, то можна почути, як російські найманці матюкаються в свої радіостанції. Тут завжди раді гостям. Бо направду «люди з миру» сюди заїжджають не часто. І справа навіть не в дорозі, що наскрізь прострілюється АГСами ворога. Та і не в снайперах російських спецшкіл, що проходять вишкіл на окупованій Луганщині. Просто тут реальна віна, що дня і щогодини. Ти не знаєш, коли почнеться обстріл, і з чого будуть вести вогонь російські варвари.
Сергій. Так звати нашого ротного, який тримає оборону тут. В якомусь далекому минулому житті (всього чотири роки тому) він вчитель фізики та інформатики середньої школи. Але… В державу прийшла біда, і він пішов захищати Батьківщину. Спочатку сержантом, а потім потрапив на спеціальні офіцерські курси, і отримав перше військове звання, та взвод у підпорядкування.
Я десь відразу відчув хист військового, - ділиться Сергій. – Зрозумів, як потрібно воювати. Що потрібно робити, аби ворог мав більші втрати, а в нас ніхто не постраждав. Все це десь на рівні інстинктів, які були потім підкріплені ґрунтовними теоретичними знаннями. А потім все це відшліфував на практиці.
Коли йому запропонували прийняти в підпорядкування роту, то він погодився. Але… людей до свого підрозділу він відбирає сам. За своїми критеріями, та оціночними мірками. Напевно тому, тут просто немає випадкових людей. Та вибрати мотивованих солдат та сержантів, це всього пів справи від діла. Людей потрібно ще навчити воювати.
Те, що дають в учбових підрозділах, то звичайно добре і потрібне, - каже командир роти. – Однак, справжнього солдата потрібно вчити щонайменше рік. Інакше діла не буде. І це велике зло – оці тримісячні контракти. Бо приходить людина, а ти не знаєш, чи варто в нього вкладати сили, час та пальне. А якщо через три місяці він піде?
В цьому підрозділі розроблена своя методика підготовки людей. Тут кожен знає не лише свою роботу, але й і справу іншого. Між собою хлопці називають це «школою універсальних солдатів». Тут кожен може сісти за важелі бойової машини, навести гармату, чи взяти до рук снайперську гвинтівку. І це, на думку командира, дуже вірно. Бо в бою може статись так, що буде потрібен механік-водій а не гранатометник, чи навпаки. І від цього залежатиме життя всього підрозділу.
Економлячи час, Сергій запропонував продовжити бесіду під час огляду позицій. Бо всього за кілька годин до нашого приїзду тут були нові «приходи». І тепер потрібно подивитись що і до чого. Ми йдемо прекрасним українським полем, де в глиб воронки від 152 міліметрового снаряду російських військ іде чорнозем. Скалічена окупантами земля провалюється під ногами та нібито просить захисту.
Один, два, три… дев’ять, - рахує розриви командир. – І так майже що ночі. Всі види снарядів. Але фіг вони вгадали. Нас не залякати і не збити з цієї позиції.
Нажаль, вогонь у відповідь, наші бійці відкривають не часто. Справа в тому, що окупанти ведуть прицільний вогонь з артилерії, танків та БМП з сусіднього містечка. Поставивши позиції прямо в жилих кварталах. А щоб ще більше убезпечити себе, то під час обстрілів виводять дітей на вулиці і тримають їх як заручників. Знаючи, що українці ніколи не стрілятимуть в мирних городян. Навить у ночі. Для цього в день проводять цілі демонстрації того, що в будинках, де поруч стоять російські гармати, є мирні люди.
Ну і як їх після цього назвати? – каже Сергій. – Так свого часу робили монгольські загарбники, згодом фашисти… а тепер так поступають нібито цивілізовані люди. Але я знаю, що і за це Бог покарає їх. Так само, як і за підвіз боєприпасів в машинах з надписом «хліб», або швидких допомогах.
За 15 хвилин «прогулянки» полем, я назбирую жменю свіжих уламків, які в мене просили для музею АТО-ООС. Сергій усміхається і каже, що таким тут вже давно не займаються. Бо якби вони збирали всі ці рештки, то лише на одному брухті кожен з них став би мільйонером, бо за час існування його роти «братерський» метал можна рахувати вже тонами. Але нема на то часу, тай, приймальних пунктів поблизу теж нема.
До речі, ворог не дарма ховається за спини мирних українців. Бо в командира розроблена ціла система фіксації вогню, і координації нашої відповіді. Можливо я колись розповім детально про неї, та не зараз. Скажу лише, що для ворога, який втратив пильність достатньо буде одного, максимум двох снарядів, щоб відправити його до росії у пластиковому костюмі.
Як би вам не було дивним, але в цій роті, яка стоїть на самому вогневому вістрі нашої оборони, немає людей з урядовими нагородами, тай відзнаки Міністра оборони теж тут далеко не у кожного. Як завжди всі нагородні листи губляться у «замполітській» переписці великих штабів. Та люди тут служать не за нагороди. Сюди повертаються навіть після важких поранень. Бо тут є чітке розуміння того, навіщо кожен з них прийшов захистити Україну. Тому визнання простих людей, для цих пацанів вище ніж значок на груди.
От такі вони «універсальні солдати» з роти Сергія. Бестрашні, віддані і благородні воїни України. новий цвіт військового братерства нашої держави.
Тарас Грень.

   Новини по темі: Суспільство
До уваги суб’єктів ЗЕД!...
12-03-2019, 18:57  >>> 
На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн...
12-03-2019, 16:28  >>> 
На стартапи для учасників АТО (ООС) – 200 тис грн...
12-03-2019, 16:25  >>> 
На 24% більше надійшло військового збору від платників Львівщини за два місяці 2019 року в порівнянні з минулим роком...
12-03-2019, 15:33  >>> 
Понад 2,1 мільярда гривень надійшло з початку року до місцевих бюджетів Львівщини...
12-03-2019, 14:32  >>> 
Плануєте перейти на спрощену систему оподаткування? – встигніть до 15 березня...
12-03-2019, 14:06  >>> 
Отримували доходи не від податкових агентів – подайте вчасно декларацію...
12-03-2019, 14:05  >>> 
   АктуальноАктуально
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
Манафорту дали 47 місяців тюрми...
08-03-2019, 04:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Держсекретар США звинуватив РФ і Кубу в причетності до кризи у Венесуелі...
12-03-2019, 10:06  >>> 
Гриценко вимагає відставки голови СБУ, бо вбачає підступи в Маріуполі...
12-03-2019, 10:04  >>> 
Посол України спростував звинувачення у цензурі від МЗС Австрії...
12-03-2019, 10:02  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Про перехід фізичної особи – підприємця на спрощену систему оподаткування...
12-03-2019, 13:57  >>> 
Прокуратура Нью-Йорка зацікавилася проектами компанії Трампа...
12-03-2019, 08:29  >>> 
США планують висадку на Місяць в найближчі 10 років...
12-03-2019, 08:25  >>> 
   СуспільствоСуспільство
До уваги суб’єктів ЗЕД!...
12-03-2019, 18:57  >>> 
На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн...
12-03-2019, 16:28  >>> 
На стартапи для учасників АТО (ООС) – 200 тис грн...
12-03-2019, 16:25  >>> 
   ВладаВлада
Торговельний дефіцит США досяг максимуму за 10 років...
07-03-2019, 03:22  >>> 
У Конгресі США найняли колишніх розвідників для розслідування зв'язків Трмапа з РФ...
06-03-2019, 08:23  >>> 
Посольство РФ у Празі перездає квартири, надані Чехією для дипломатів...
05-03-2019, 09:46  >>> 
   КультураКультура
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 
У селі Лисовичі на Стрийщині відкрили Народний дім...
07-03-2019, 18:26  >>> 
У Центрі Довженка відбудеться постановку «Зачарованої Десни» Олександра Довженка...
06-03-2019, 17:28  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:57 До уваги суб’єктів ЗЕД!
17:23 ЛКП «Львівсвітло» продовжує реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць міста
17:22 Завтра у Львові — пориви вітру до 20 м/с, на дорогах — ожеледиця
17:21 У Львівських школах проведуть Єдиний Показовий День цивільного захисту
17:21 У Львові стартує освітній проект для студентів-біотехнологів
17:20 «Джерело» відсвяткує своє 25-річчя масштабним благодійним концертом
16:38 Облрада ухвалила Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2019 рік
16:31 ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ
16:30 На програми галузі ЖКГ додатково скерували 3 млн грн
16:28 На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн

   Анонси
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
У Миколаєві відбудеться XІІI «Книжкова толока»...
25-02-2019, 19:06  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования