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Протягом цього вікенду в Ужгороді відбудеться IV Всеукраїнська школа з митного права
|Суспільство | 12-03-2019, 10:45
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У суботу та неділю, 16-17 березня 2019 року, в обласному центрі Закарпаття в рамках IV Всеукраїнської школи з митного права відбудуться тренінги, лекції та практичні кейси, покликані ознайомити всіх охочих з найактуальнішою інформацією у сфері митного права.
Семеро кваліфікованих спеціалістів Закарпатської митниці ДФС із великим практичним досвідом вже підготували для Вас дуже цікаві лекції у галузі митного права, наприклад: сучасний стан та розвиток митної інфраструктури Закарпатської митниці ДФС; реформування митних органів України. Реорганізація 2019; контрабанда як кримінальний злочин; новації у сфері протидії митним правопорушенням; зміни щодо ввезення фізичними особами товарів на митну територію України, оподаткування посилок із-за кордону.
Для участі в заході необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://goo.gl/forms/R0NdTJIjYD7E8WLp2.
ДФС у Закарпатській області
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