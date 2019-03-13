Протягом цього вікенду в Ужгороді відбудеться IV Всеукраїнська школа з митного права Суспільство | 12-03-2019, 10:45 0 75

У суботу та неділю, 16-17 березня 2019 року, в обласному центрі Закарпаття в рамках IV Всеукраїнської школи з митного права відбудуться тренінги, лекції та практичні кейси, покликані ознайомити всіх охочих з найактуальнішою інформацією у сфері митного права.

Семеро кваліфікованих спеціалістів Закарпатської митниці ДФС із великим практичним досвідом вже підготували для Вас дуже цікаві лекції у галузі митного права, наприклад: сучасний стан та розвиток митної інфраструктури Закарпатської митниці ДФС; реформування митних органів України. Реорганізація 2019; контрабанда як кримінальний злочин; новації у сфері протидії митним правопорушенням; зміни щодо ввезення фізичними особами товарів на митну територію України, оподаткування посилок із-за кордону.

Для участі в заході необхідно заповнити реєстраційну форму за посиланням: https://goo.gl/forms/R0NdTJIjYD7E8WLp2.

ДФС у Закарпатській області



