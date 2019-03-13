МУКАЧІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРОВОДИТЬ НАБІР КАНДИДАТІВ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ВОДІЇВ Суспільство | 12-03-2019, 12:14 0 71

Для здійснення перевезень сучасним автомобільним транспортом Мукачівський прикордонний загін проводить набір кандидатів для заміщення вакантних посад водіїв прикордонних підрозділів у місті Мукачево, а також у населених пунктах Берегівського, Виноградівського, Хустського, Тячівського та Рахівського районів.

На вказані посади приймаються чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, які мають водійські права категорії "А", "В", "С" або "Д" .

Заробітна плата від 10 тисяч гривень.

Детальніше з умовами прийому можна ознайомитись зателефонувавши за номерами: 0313121261, 0955691236, 0679540077, 0663484710 або звернутись за адресою: місто м. Мукачево, вул. Недецеї 45.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону

