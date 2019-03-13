За два місяці на Закарпатті – майже 685 млн грн ЄСВ Суспільство | 12-03-2019, 12:14 0 70

Майже 685 млн грн єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сплатили суб’єкти господарювання Закарпатської області впродовж січня-лютого 2019 року. Це перевищило очікувані надходження даного платежу на 47,5 млн гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, приріст єдиного внеску склав 120,4 млн грн, або 121,3 відсотків.

У лютому цьогоріч надходження ЄСВ від роботодавців області склали 353,7 млн гривень. Порівняно з лютим минулого року сплата платежу зросла на 49,5 млн грн, або 116,3 відсотків.

Нагадуємо, що платники єдиного внеску зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати внесок. У разі виявлення своєчасно несплачених сум страхових внесків, платники зобов’язані самостійно обчислити ці внески і сплатити їх із нарахуванням пені. Варто зауважити, що відповідно до чинного законодавства ЄСВ підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника.

Зауважимо, що за наявності в особи одночасно зобов’язань зі сплати єдиного внеску, зобов’язань зі сплати податків та інших обов’язкових платежів, передбачених законом, або зобов’язань перед іншими кредиторами – сплата ЄСВ виконується в першу чергу і має пріоритет перед усіма іншими, крім зобов’язань з виплати заробітної плати.

ДФС у Закарпатській області

