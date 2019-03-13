Порядок оподаткування спадщини (подарунку), отриманої фізичною особою – нерезидентом від фізичної особи – резидента

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 13/03/2019 До уваги суб’єктів ЗЕД!...>> ЛКП «Львівсвітло» продовжує реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць міста...>> Завтра у Львові — пориви вітру до 20 м/с, на дорогах — ожеледиця...>> У Львівських школах проведуть Єдиний Показовий День цивільного захисту...>> У Львові стартує освітній проект для студентів-біотехнологів...>> «Джерело» відсвяткує своє 25-річчя масштабним благодійним концертом...>> Облрада ухвалила Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2019 рік...>> ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...>> На програми галузі ЖКГ додатково скерували 3 млн грн...>> На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Гриценко про напад на нього: Це і є твоя мобілізація, Петре?...
 >>> 
Клімкін пояснив, чому не треба розривати дипвідносини з РФ...
 >>> 
Олександр Ганущин прозвітував про третій рік роботи Львівської обласної ради VІІ скликання...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
На Львівщині жінці, яка до смерті поранила чоловіка ножем, обрали запобіжний захід...
12-03-2019, 10:45  >>> 
Прокуратура на Стрийщині попередила два факти незаконного надання у приватну власність 24 соток землі...
12-03-2019, 10:44  >>> 
Бродівчанина, якого підозрюють в незаконному збуті наркотиків, триматимуть під вартою...
12-03-2019, 10:43  >>> 
   Здоров'яЗдоров
6 березня - Всесвітній день боротьби з глаукомою...
06-03-2019, 15:43  >>> 
На Львівщині до двох років обмеження волі засудили лікаря акушер-гінеколога...
28-02-2019, 11:32  >>> 
Фахівці нагадують про профілактику йододефіцитних захворювань...
27-02-2019, 10:48  >>> 

Порядок оподаткування спадщини (подарунку), отриманої фізичною особою – нерезидентом від фізичної особи – резидента

Суспільство | 12-03-2019, 13:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 207 207    

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що об’єкти дарування, зазначені у п.174.1 ст.174 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), подаровані платнику податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими цим розділом для оподаткування спадщини (п. 174.6 ст.174 ПКУ).
Об’єкти спадщини оподатковуються за ставкою, визначеною в п.167.1 ст.167 ПКУ, для будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем – нерезидентом від спадкодавця – резидента (п.п. 174.2.3 п.174.2 ст.174 ПКУ).
Ставка ПДФО становить 18 відс. бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у підпунктах 167.2 – 167.5 ст.167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику ПДФО у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами (п.167.1 ст.167 ПКУ).
Пунктом 174.3 ст.174 ПКУ передбачено, що особами, відповідальними за сплату (перерахування) податку до бюджету, є спадкоємці, які отримали спадщину.
Дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню, і зазначається у річній податковій декларації про майновий стан і доходи, крім спадкоємців –нерезидентів, які зобов’язані сплатити ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО, а також іншими спадкоємцями – резидентами, які сплатили ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини або в сільських населених пунктах – до оформлення уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини оподатковується за ставкою ПДФО 18 відсотків.

Повернення товару правонаступником юрособи, яка реорганізувалася шляхом злиття: ПДВ-наслідки
Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що пунктами 3 та 6 ст. 4 розділу І Закону України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями визначено, що у разі злиття юридичних осіб здійснюється державна реєстрація новоутвореної юридичної особи та державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття. Припинення вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття. У разі приєднання юридичних осіб здійснюється державна реєстрація припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті приєднання, та державна реєстрація змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр), щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються. Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.
Враховуючи те, що товари повертаються не юридичною особою – отримувачем таких товарів, а її правонаступником – новим суб’єктом господарювання та новим платником ПДВ, то підстави для коригування податкових зобов’язань у постачальника відсутні.
Операція з повернення товарів правонаступником для цілей оподаткування ПДВ розглядається як операція з постачання товарів, яка відповідно до п.185.1 ст.185 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування ПДВ. За результатами здійснення такої операції особа, яка повертає товар (правонаступник) зобов’язана нарахувати податкові зобов’язання, скласти податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

За своєчасно не нарахований ЄСВ до платників застосовуються штрафи
Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що за донарахування контролюючим органом або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) до 01 січня 2015 року накладається штраф у розмірі 5 відс. зазначеної суми, а після 01 січня 2015 року – 10 відс. зазначеної суми за кожний повний або неповний звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50 відс. суми донарахованого ЄСВ (п.п.3 п.2 розділу VІI Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція №449)).
Для розрахунку зазначеного штрафу кількість звітних періодів розраховується, починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми ЄСВ, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким платником акта перевірки від органу доходів і зборів або в якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми.
Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованого (своєчасно не обчисленого) ЄСВ, то за кожне таке донарахування (кожний місяць) відповідно до Закону України від 08 липня 2010 року №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями накладається штраф у порядку та розмірах, визначених у абзацах четвертому – сьомому п.п.3 п.2 розділу VІI Інструкції №449.
Для дотримання вимог щодо максимального розміру (50 відс.) штрафу:
► визначається сукупно сума донарахувань за всіма звітними періодами, в яких вони виявлені;
► визначається сукупно сума штрафу за всіма звітними періодами, в яких виявлені донарахування та за якими нараховано такі штрафи;
► здійснюється обрахування максимального розміру штрафу від сукупної суми донарахувань та порівнюється із фактично нарахованою сумою штрафів, визначеною сукупно за всі звітні періоди, в яких донараховано суми єдиного внеску.
До сплати визначаються суми штрафів, що не перевищують максимального їх розміру, визначеного п.п.3 п.2 розділу VІI Інструкції №449.
При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування відповідним контролюючим органом або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ за формою згідно з додатком 13 до Інструкції №449.
Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника ЄСВ.

Відповідальність за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої податкової декларації
Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що відповідно до п.179.7 ст.179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
Згідно з п.126.1 ст.126 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі   10 відс. погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 20 відс. погашеної суми податкового боргу.
Крім цього, при нарахуванні суми податкового зобов’язання, визначеного платником податків або податковим агентом, у тому числі у разі внесення змін до податкової звітності внаслідок самостійного виявлення платником податків помилок відповідно до ст. 50 ПКУ, - після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання нараховується пеня (п. п.129.1.3 п.129.1 ст.129 ПКУ).
Згідно з п.129.4 ст.129 ПКУ на суми грошового зобов'язання, визначеного п.п.129.1.3 п.129.1 цієї статті (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені), нараховується пеня за кожний календарний день прострочення у його сплаті, починаючи з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов'язання, із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день.
   Новини по темі: Суспільство
До уваги суб’єктів ЗЕД!...
12-03-2019, 18:57  >>> 
На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн...
12-03-2019, 16:28  >>> 
На стартапи для учасників АТО (ООС) – 200 тис грн...
12-03-2019, 16:25  >>> 
На 24% більше надійшло військового збору від платників Львівщини за два місяці 2019 року в порівнянні з минулим роком...
12-03-2019, 15:33  >>> 
Понад 2,1 мільярда гривень надійшло з початку року до місцевих бюджетів Львівщини...
12-03-2019, 14:32  >>> 
Плануєте перейти на спрощену систему оподаткування? – встигніть до 15 березня...
12-03-2019, 14:06  >>> 
Отримували доходи не від податкових агентів – подайте вчасно декларацію...
12-03-2019, 14:05  >>> 
   АктуальноАктуально
На Львівщині далі дме шалений вітер, який вже накоїв лиха в Україні...
11-03-2019, 09:43  >>> 
Петро Порошенко вручив державні нагороди трьом жінкам Держприкордонслужби...
08-03-2019, 11:20  >>> 
Манафорту дали 47 місяців тюрми...
08-03-2019, 04:18  >>> 
   ПолітикаПолітика
Держсекретар США звинуватив РФ і Кубу в причетності до кризи у Венесуелі...
12-03-2019, 10:06  >>> 
Гриценко вимагає відставки голови СБУ, бо вбачає підступи в Маріуполі...
12-03-2019, 10:04  >>> 
Посол України спростував звинувачення у цензурі від МЗС Австрії...
12-03-2019, 10:02  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Про перехід фізичної особи – підприємця на спрощену систему оподаткування...
12-03-2019, 13:57  >>> 
Прокуратура Нью-Йорка зацікавилася проектами компанії Трампа...
12-03-2019, 08:29  >>> 
США планують висадку на Місяць в найближчі 10 років...
12-03-2019, 08:25  >>> 
   СуспільствоСуспільство
До уваги суб’єктів ЗЕД!...
12-03-2019, 18:57  >>> 
На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн...
12-03-2019, 16:28  >>> 
На стартапи для учасників АТО (ООС) – 200 тис грн...
12-03-2019, 16:25  >>> 
   ВладаВлада
Торговельний дефіцит США досяг максимуму за 10 років...
07-03-2019, 03:22  >>> 
У Конгресі США найняли колишніх розвідників для розслідування зв'язків Трмапа з РФ...
06-03-2019, 08:23  >>> 
Посольство РФ у Празі перездає квартири, надані Чехією для дипломатів...
05-03-2019, 09:46  >>> 
   КультураКультура
ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ...
12-03-2019, 16:31  >>> 
У селі Лисовичі на Стрийщині відкрили Народний дім...
07-03-2019, 18:26  >>> 
У Центрі Довженка відбудеться постановку «Зачарованої Десни» Олександра Довженка...
06-03-2019, 17:28  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:57 До уваги суб’єктів ЗЕД!
17:23 ЛКП «Львівсвітло» продовжує реконструкцію зовнішнього освітлення вулиць міста
17:22 Завтра у Львові — пориви вітру до 20 м/с, на дорогах — ожеледиця
17:21 У Львівських школах проведуть Єдиний Показовий День цивільного захисту
17:21 У Львові стартує освітній проект для студентів-біотехнологів
17:20 «Джерело» відсвяткує своє 25-річчя масштабним благодійним концертом
16:38 Облрада ухвалила Програму соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2019 рік
16:31 ВЕСНЯНІ БАРВИ ЛЬВІВСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОПЕРИ
16:30 На програми галузі ЖКГ додатково скерували 3 млн грн
16:28 На проекти місцевого розвитку додали 5 млн грн

   Анонси
Відкрито реєстрацію на дитячі забіги під час 9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon...
11-03-2019, 15:54  >>> 
Шановні деревообробники - учасники аукціонних торгів з продажу необробленої деревини !...
11-03-2019, 10:41  >>> 
У Миколаєві відбудеться XІІI «Книжкова толока»...
25-02-2019, 19:06  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования