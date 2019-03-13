Деклараційна кампанія - 2019! Суспільство | 12-03-2019, 14:00 0 70

Як розрахувати суму податкової знижки за витратами на навчання

Про це інформував Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області Ігор Мочерад, під час брифінгу для представників засобів масової інформації.

Ігор Мочерад інформував, що відповідно до п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 ПКУ платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Розповів, що підпунктом 166.4.2 п.166.4 ст.166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, – обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на сумуподаткової соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності (п.164.6 ст.164 ПКУ).

Отже, алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання, за наслідками звітного податкового року розраховується наступним чином:

Визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП за її наявності.

І.Мочерад звернув увагу, що інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП, утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця;

До прикладу:

Батько поніс у 2018р. витрати на навчання сина (члена сім’ї першого ступеня споріднення) у розмірі 30000,0грн.

Річна сума нарахованої заробітної плати батька – 120000,0грн.

Страхові внески до Накопичувального фонду у 2018р. не сплачувалися – 0

Податкова соціальна пільга до заробітної плати батька у 2018р.не застосовувалась - 0

База оподаткування ПДФО: 120000,0 – 0 – 0 = 120000,0 грн.

Сума фактично утриманого (сплаченого) ПДФОіз заробітної плати батька за 2018р.: (120000,0 Х 18%)= 21600,0 грн.- ця сума має відповідати сумі ПДФО, зазначеній у довідці про доходи, отриманій від свого роботодавця.

На підставі підтверджувальних документів, наданих платником податку, визначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки – 30000,0грн.

Визначаємо суму ПДФО на яку зменшуються податкові зобов’язання у зв’язку з використанням права на податкову знижку:

Із суми ПДФО, фактично утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік (21600,0грн.) віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку):

21600,0 - (120000,0 - 30000,0) Х 18% = 5400,0грн.

Платнику податку повернеться з бюджету 5400,0грн. ПДФО внаслідок зменшення загального річного оподатковуваного доходу, отриманого у вигляді зарплати, у зв’язку з використанням права на податкову знижку.

Ігор Мочерад звернув увагу, що відповідно до п.179.8 ст.179 ПКУ сума, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.

Також наголосив, що фізична особа, яка має право скористатися податковою знижкою щодо суми коштів, сплачених за навчання, на вимогу контролюючого органу, крім декларації про майновий стан і доходи, надає відповідні платіжні та розрахункові документи, зокрема:

- квитанції, фіскальніаботоварні чеки, прибуткові касові ордери;

- договір з навчальним закладом;

- довідку про отримані у звітному році доходи;

- документи, які підтверджують ступінь споріднення (у разі компенсації вартості здобуття дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти члена сім’ї першого ступеня споріднення); тощо.



Доходи, отримані не від податкових агентів, підлягають декларуванню

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що якщо громадяни протягом минулого року отримували доходи не від податкових агентів, а від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи, то такі доходи необхідно задекларувати.

До таких доходів належать, у першу чергу, винагороди, які виплачуються особам, які працюють за наймом у приватних осіб хатніми працівницями, садівниками, нянями, гувернантками, будівельниками, водіями тощо.

Податкові агенти – це всі підприємства, підприємці, а також особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність (адвокати, нотаріуси тощо), які нараховують та виплачують фізичним особам доходи у вигляді заробітної плати, гонорарів, винагород за разову роботу, дивідендів, премій тощо. Такі податкові агенти відповідно до Податкового кодексу, відповідальні за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету. Тому якщо особа у 2018 році отримувала доходи тільки від податкових агентів, декларацію їй подавати не потрібно.

Звертаємо увагу, що подати декларацію необхідно громадянам, які у 2018 році отримали інвестиційні активи, тобто доходи від продажу цінних паперів, корпоративних прав. При цьому не має значення, кому були реалізовані такі активи – фізичній чи юридичній особі.

Також, подати декларацію повинні громадяни, яким списано прострочену заборгованість, за якою сплинув строк позовної давності – 1095 днів або три роки. Оскільки, відповідно до Податкового кодексу, податком на доходи фізичних осіб оподатковується списана заборгованість по цивільно-правовим угодам за умови, що сума такої заборгованості складає понад 50 відс. місячного прожиткового мінімуму, встановленого для дієздатної особи на 1 січня звітного року (у 2018 році – 1762 грн).

Зобов’язані подати декларацію та сплатити податок з основної суми прощеної заборгованості особи, яким фінансові установи анулювали або списали суму заборгованості чи кредиту до завершення строку позовної давності і яких кредитор повідомив про таке анулювання в сумі, що перевищує 25 відс. однієї мінімальної заробітної плати (з розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного року (у 2018 році – 3723 грн).

Нагадав, декларацію про майновий стан і доходи необхідно подати до територіального органу фіскальної служби за місцем своєї реєстрації до 1 травня 2019 року.



Декларування доходу від надання репетиторських послуг

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що якщо викладач-репетитор у минулому році не був зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності та надавав репетиторські послуги фізичним особам, він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу.

до послуг репетиторства належать: підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, а також дипломних робіт.

Прозвітувати про отримані доходи можна в електронному форматі, що є більш зручним способом для громадян, які проживають не за місцем реєстрації (прописки).

Відповідно до п.167.1 ст.167 ПКУ доходи від репетиторства оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Також, із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою 1,5 %.

Декларацію за 2018 рік викладачам-репетиторам необхідно подати до 1 травня 2019 року.

Відеоматеріали: http://ch.sfs.gov.ua/media-ark/videogalereya/prezentatsii-ta-inshi-materiali/5151.html



Заповнити декларацію допоможе банер «Декларування доходів громадян»

Як зазначив заступник начальника управління- начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що декларацію про майновий стан і доходи громадянам необхідно подати до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси до 1 травня 2019 року. Зкористатись правом на податкову знижку можна до 31 грудня 2019 року.

На допомогу громадянам на офіційному порталі Територіальних органів ДФС функціонує банер «Декларування доходів громадян», в якому розміщено копії нормативно-правових актів, якими регулюється порядок оподаткування доходів фізичних осіб, інформацію щодо осіб, які зобов’язані подавати декларацію, випадків, коли така декларація не подається, форму річної податкової декларації і приклади її заповнення, порядок подання декларації в електронному вигляді через Електронний кабінет платника, щодо подання декларації для отримання податкової знижки тощо.

Здача в оренду квартири передбачає декларування отриманого доходу

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що якщо фізична особа – орендар нерухомого майна не є суб’єктом господарювання, то відповідальним за нарахування та сплату (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі – податок) до бюджету є орендодавець.

При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету у строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду. А саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу. Сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Крім того, у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості, нотаріус зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку – орендодавця за формою та у спосіб, встановлені Кабінетом Міністрів України. За порушення порядку чи строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.

Нагадав, що особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів визначені статтею 170 розділу IV «Податок на доходи фізичних осіб) Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями.

