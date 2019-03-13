Отримували доходи не від податкових агентів – подайте вчасно декларацію Суспільство | 12-03-2019, 14:05 0 68

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що громадяни, які у 2018 році отримали доходи обов’язкові до декларування, зобов’язані до 1 травня 2019 року подати декларацію про майновий стан і доходи та самостійно до 1 серпня 2019 року сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій податковій декларації.

Одночасно повідомляємо, що згідно ст.179 Податкового кодексу обов’язковими до декларування є, зокрема, наступні доходи:

- успадкування (отримання в дарунок) коштів, майна не від членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення:

- дохід у вигляді додаткового блага, отриманий шляхом анулювання (прощення) основної суми боргу кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства;

- дохід від операції з інвестиційними активами;

- іноземні доходи;

- доходи отримані від здачі в оренду нерухомого та рухомого майна.

Відповідно до ст.120 Податкового кодексу неподання або несвоєчасне подання платником податків податкових декларацій тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень.

У випадку несвоєчасної сплати податкового зобов’язання (п.126.1 ст.126 Податкового кодексу) застосовується штраф у розмірі:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу.



Е-кабінет для громадян

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано сервіси для громадян в окремий Е-кабінет.

Е-кабінет для громадян надає такі можливості:

доступ до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДФС з відповідних реєстрів інших державних органів);

доступ до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

подання декларації про майновий стан і доходи;

отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Крім того, через режим «Стан розрахунків з бюджетом» фізичні особи можуть сплатити податки, збори, платежі, обравши на вибір одну з платіжних систем.

Нагадав, що доступ до Е-кабінету для громадян мають після проходження електронної ідентифікації фізичні особи та посадові (уповноважені) особи державних органів, органів місцевого самоврядування, інших органів, підприємств та організацій.



Коли не подається річна декларація про майновий стан і доходи

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що відповідно до п.179.1 ст.179 Податкового кодексу України платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи у випадках, передбачених розділом IV Кодексу.

Податкова декларація (відповідно до п.179.2 ст.179 ПКУ) не подається, якщо платник податку отримував доходи:

- від податкових агентів, які згідно з IV розділом Кодексу не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених IV розділом Кодексу;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений податок на доходи фізичних осіб (далі – податок) відповідно до IV розділу Кодексу;

- у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до цього розділу оподатковуються за нульовою ставкою податку та/або з яких сплачено податок відповідно до п.174.3 ст.174 Кодексу.



Нерухомість, отримана у спадщину (дарунок) від батьків чи від бабусі (дідуся), не оподатковується

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що якщо у 2018 році фізична особа отримала у спадщину від батьків чи від бабусі (дідуся) нерухоме майно, то дохід у вигляді вартості цього майна не оподатковується.

Тобто об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. При цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. А членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Аналогічний порядок оподаткування при отриманні майна у дарунок від членів сім’ї дарувальника першого та другого ступенів споріднення. Разом з тим, слід зазначити, що для застосування зазначеного порядку оподаткування між обдарованим та дарувальником повинен бути укладений договір відповідно до норм Цивільного кодексу України.

У такому випадку подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – річна податкова декларація) не потрібно, але за відсутності інших підстав, коли подання декларації є обов’язковим. Наприклад, платник податку отримав доходи від продажу корпоративних прав підприємства та отримав у спадщину нерухоме майно, то в такому випадку річну податкову декларацію необхідно подати.

Оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав здійснюється у порядку, встановленому ст.174 р. IV Податкового кодексу України.



Податкова знижка для внутрішньо переміщених осіб

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що громадяни, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, мають право скористатися податковою знижкою щодо оренди житла.

Так, Законом України від 06 вересня 2018 року №2530-VIII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України» (далі - Закон №2530-VIII), який набрав чинності 04 жовтня 2018 року, внесено зміни до переліку витрат, які включаються до податкової знижки. А саме, п.166.3 ст.166 Податкового кодексу (далі – Кодекс) доповнено п.п.166.3.9, згідно з яким до податкової знижки дозволено включати суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи.

Платник податку має право скористатися зазначеною податковою знижкою виключно за умови, що він та/або члени його сім'ї першого та другого ступенів споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір такої знижки не може перевищувати (у розрахунку на календарний рік) 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року.

Відповідно до ст.4 Закону України від 20 жовтня 2014 року №1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

При цьому, такі особи зобов'язані інформувати контролюючі органи про зміну даних, зокрема щодо адреси реєстрації місця проживання відповідно паспортного документа та адреси фактичного місця проживання/перебування відповідно інформації, зазначеної в довідці, шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за формою №5ДР.

Таким чином, платник податків - внутрішньо переміщена особа подає декларацію до контролюючого органу, до якого подано зазначені вище документи та в якому перебуває на обліку (п. 49.1 ст.49 Кодексу).

Порядок та підстави нарахування податкової знижки регламентуються ст.166 Кодексу, згідно з п.166.1 якої підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання) (п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 Кодексу).

У свою чергу, згідно з ст.810 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) за договором найму (оренди) житла одна сторона - власник житла передає або зобов'язується передати другій стороні житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Розмір плати за користування житлом встановлюється у договорі найму житла (п.1 ст.820 ЦКУ).

У ст.811 ЦКУ визначено, що договір найму житла укладається у письмовій формі.

Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією для підтвердження здачі житла в оренду.

Зважаючи на те, що внесеними Законом №2530-VIII змінами до Кодексу визначено умови для отримання податкової знижки, тому платник має подати заяву в довільній формі, в якій зазначається, що він та/або члени його сім'ї першого та другого ступенів споріднення:

не мають у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримують передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

З метою перевірки зазначеної інформації у заяві мають міститись відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім'ї (прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)).

Таким чином, для отримання податкової знижки на суму коштів, сплачених у вигляді орендної плати за договором оренди житла (квартири, будинку), платник податку - внутрішньо переміщена особа має подати до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку:

декларацію про майновий стан і доходи;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; копію договору оренди житла;

платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;

заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

При цьому, оскільки згідно з ст.58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи, то до витрат, які платник податку матиме право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками 2018 року враховуватимуться витрати, понесені платником після набрання чинності Законом №2530-УШ, тобто після 04 жовтня 2018 року.



Про оподаткування майна отриманого у дарунок

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що статтею 174 розділу IV Податкового кодексу України встановлено порядок оподаткування доходу, отриманого платником податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, майнових чи немайнових прав.

Об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб. При цьому членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. А членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

Для застосування зазначеного порядку оподаткування між обдарованим та дарувальником повинен бути укладений договір відповідно до норм Цивільного кодексу України.

Останній день подання декларації за 2018 рік для громадян, які зобов’язані подати декларації – 2 травня 2019 року.



Про оподаткування стипендії

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що Законом України від 23.11.2018 №2628-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів» внесено зміни і в оподаткуванні стипендій. До пп.165.1.26 Податкового кодексу України (ПКУ) внесено зміни а саме: сума стипендії (включаючи суму її індексації, нараховану відповідно до закону), яка виплачується учню, студенту, курсанту військових навчальних закладів, ординатору, аспіранту або ад'юнкту, не підлягає оподаткуванню, але не вище ніж сума, визначена в пп.169.4.1 ПКУ.

У 2019 році цей розмір становить: 1921 грн х 1,4 = 2690 грн. У разі якщо сума стипендії є більшою, сума перевищення підлягає оподаткуванню під час її нарахування (виплати) за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5 відсотків.



Про декларування отриманих доходів від приватних осіб

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що якщо у минулому році громадяни отримували доходи від осіб, які не є податковими агентами, у цьому році повинні звернутися до територіальних органів ДФС за місцем своєї податкової адреси та надати декларацію про майновий стан і доходи. Останній день подання цієї декларації - 02 травня 2019 року.

Особами, які не є податковими агентами, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність(пп.168.2.1 п.168.2 ст.168 Кодексу);

До доходів, які необхідно задекларувати належать, наприклад, винагороди, що виплачуються особам, які працюють за наймом у приватних осіб хатніми працівницями, садівниками, нянями, гувернантками, будівельниками, водіями тощо.

При цьому, податкові агенти відповідно до ПКУ відповідальні за нарахування та сплату ПДФО до бюджету. Податковим агентом щодо податку на доходи фізичних осіб може виступати юридична особа, фізична особа – підприємець або інша самозайнята особа, зареєстрована в установленому порядку.



Про подання декларації при виїзді за кордон на постійне місце проживання

Як зазначив заступник начальника управління - начальник відділу адміністрування податків і зборів з фізичних осіб Галицького управління ГУ ДФС у Львівській області І.Мочерад, що громадяни України, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов'язані подати до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації декларацію про майновий стан і доходи (далі – декларація). Це необхідно зробити не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду. Декларація подається за три останні звітні податкові періоди (у разі наявності невиконаного обов'язку з подання) та за звітний період поточного року (з початку поточного року до строку, на який припадає день подання такої декларації).

Перевірка контролюючим органом здійснюється протягом 30 календарних днів після надходження такої декларації. У разі відсутності податкових зобов’язань платнику податку видається відповідна довідка.

Довідка про сплату або відсутність податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору подається до органів митного контролю під час перетину кордону і є підставою для проведення митних процедур. Довідка дійсна протягом 60 календарних днів з дати її видачі.

Форма цієї довідки затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 №568 «Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі».

Обов’язок щодо подання податкової декларації платниками податку-резидентами, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, визначено п.179.3 ст.179 Податкового кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1243 «Про порядок видачі довідки про сплату податку на доходи фізичних осіб платником податку - резидентом, який виїжджає за кордон на постійне місце проживання, та про відсутність податкових зобов'язань з такого податку».



