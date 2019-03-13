Понад 2,1 мільярда гривень надійшло з початку року до місцевих бюджетів Львівщини Суспільство | 12-03-2019, 14:32 0 76

Головне управління ДФС у Львівській області повідомляє, що у січні-лютому 2019 року надходження податкових платежів до місцевих бюджетів Львівщини склали2 152,1 млн. гривень. Такі надходження зросли на майже 21 відсоток або на 370,1 млн. грн. проти цього ж показника торік.

Бюджетоформуючим є податок на доходи фізичних осіб з його часткою в загальних надходженнях до місцевих бюджетів податків, зборів та обов’язкових платежів, що контролюються Головним управлінням ДФС у Львівській області, 59 відсотків. Так, його надходження у січні-лютому 2019 року склали 1 271,6 млн. грн., що на 214,8 млн. грн. або на 20,3 відс. більше, ніж у січні-лютому 2018 року.

Надходження єдиного податку у січні-лютому п.р. склали 516,2 млн. грн., або майже 24 відсотки від усіх надходжень до місцевих бюджетів. Це на майже 30 відсотків або на 118,0 млн. гривень більше, ніж в минулому році за аналогічний період.

Надходження плати за землю за той самий період 2019 року склали 172,7 млн. грн. з часткою у загальних надходженнях 8 відсотків, що порівнюючи з минулорічними за той самий період на 27,4 млн. грн. або на майже 19 відсотків більше.

