На 24% більше надійшло військового збору від платників Львівщини за два місяці 2019 року в порівнянні з минулим роком Суспільство | 12-03-2019, 15:33 0 76



Як повідомили в управлінні податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС у Львівській області забезпечено надходження військового збору в сумі 139,5 млн. гривень за два місяці 2019 року. Приріст надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року становить 23,7 %, або на 26,7 млн. гривень більше.

Слід зазначити, що в порівнянні з лютим минулого року на потреби української армії у лютому 2019 року платники податків Львівщини перерахували на 22,3 %, або на 14,2 млн. грн. більше. Надходження становлять 77,9 млн. гривень.



